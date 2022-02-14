我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

俄邊境陳兵已13萬 部分航空公司停飛基輔

編譯柯立偉╱綜合13日電
俄烏衝突日漸增溫。圖為烏克蘭東部頓涅茨克地區的79歲康士坦提諾夫斯卡女士，13日接受烏克蘭國家衛隊的基本軍事訓練，準備抵抗俄軍入侵。(美聯社)
俄烏衝突日漸增溫。圖為烏克蘭東部頓涅茨克地區的79歲康士坦提諾夫斯卡女士，13日接受烏克蘭國家衛隊的基本軍事訓練，準備抵抗俄軍入侵。(美聯社)

隨著俄烏衝突日漸增溫，俄羅斯已在邊境部署超過13萬軍力，一些航空公司擔心戰雲四布，為避免受池魚之殃，已決定取消飛往基輔(Kiev)的航班。

此外，烏克蘭一間專營包機航班的航空公司Skyup則表示，目前雖然暫時沒有全面停航的計畫，但一架原訂由葡萄牙馬迪拉島(Madeira)飛往基輔的航班，因出租飛機的愛爾蘭公司禁止該架飛機飛越烏克蘭領空不得已轉降摩爾多瓦首都基希涅夫(Chișinău)，目前烏克蘭當局已安排巴士，將滯留在摩爾多瓦機場的175位旅客送到基輔。

另一方面，NatSec Daily引述知情人士報導，拜登總統在11日長達一小時的電話會議中告訴西方領袖，在烏克蘭邊界集結大軍的俄羅斯會在16日發動進攻；政治新聞網站Politico也報導多名官員已證實，俄羅斯最快將在16日對烏克蘭發動實體攻擊，並指出華府告訴盟國，俄烏之戰非常可能以一連串飛彈和網路攻擊揭開序幕。

但國防部發言人柯比(John Kirby)說，無法證實俄國16日入侵的報導；國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)也不願多談情報機構是否已確認俄國將於16日發動攻擊，13日只低調表示俄羅斯確實隨時可能入侵烏克蘭。

蘇利文接受有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目訪問時表示，美國將持續與世界分享情資，不讓俄國能夠藉著所謂「假旗行動」(false-flag operation，意指偽裝身分、嫁禍他人以誤導公眾的行動)，展開對烏克蘭的攻勢；他說：「我們無法完美預測日期，但我們一直說如今在可能時期內，如今俄國隨時可能對烏克蘭展開入侵行動，大規模軍事行動。這包括冬季奧運結束前的未來一周。」

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

烏克蘭認沒必要關領空 但籲民航機繞過黑海俄軍演

下一則

CNN民調 拜登、川普選2024? 兩黨選民一半都不挺

延伸閱讀

Fed新動向 3月前不升息

Fed新動向 3月前不升息
「俄會找藉口隨時侵烏」美重申護衛北約「每一吋」領土

「俄會找藉口隨時侵烏」美重申護衛北約「每一吋」領土

澤倫斯基盼拜登訪烏克蘭 兩人今日再通話

澤倫斯基盼拜登訪烏克蘭 兩人今日再通話
全球股市 本周面臨3大震波

全球股市 本周面臨3大震波

熱門新聞

美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

什麼是blaccent？林家珍為何讓非裔「不開心」

2022-02-07 02:16
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。(美聯社)

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

2022-02-07 02:28
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠