俄邊境陳兵已13萬 部分航空公司停飛基輔

俄烏衝突日漸增溫。圖為烏克蘭東部頓涅茨克地區的79歲康士坦提諾夫斯卡女士，13日接受烏克蘭國家衛隊的基本軍事訓練，準備抵抗俄軍入侵。(美聯社)

隨著俄烏衝突日漸增溫，俄羅斯 已在邊境部署超過13萬軍力，一些航空公司擔心戰雲四布，為避免受池魚之殃，已決定取消飛往基輔(Kiev)的航班。

此外，烏克蘭 一間專營包機航班的航空公司Skyup則表示，目前雖然暫時沒有全面停航的計畫，但一架原訂由葡萄牙馬迪拉島(Madeira)飛往基輔的航班，因出租飛機的愛爾蘭公司禁止該架飛機飛越烏克蘭領空不得已轉降摩爾多瓦首都基希涅夫(Chișinău)，目前烏克蘭當局已安排巴士，將滯留在摩爾多瓦機場的175位旅客送到基輔。

另一方面，NatSec Daily引述知情人士報導，拜登總統在11日長達一小時的電話會議中告訴西方領袖，在烏克蘭邊界集結大軍的俄羅斯會在16日發動進攻；政治新聞網站Politico也報導多名官員已證實，俄羅斯最快將在16日對烏克蘭發動實體攻擊，並指出華府告訴盟國，俄烏之戰非常可能以一連串飛彈和網路攻擊揭開序幕。

但國防部發言人柯比(John Kirby)說，無法證實俄國 16日入侵的報導；國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)也不願多談情報機構是否已確認俄國將於16日發動攻擊，13日只低調表示俄羅斯確實隨時可能入侵烏克蘭。

蘇利文接受有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目訪問時表示，美國將持續與世界分享情資，不讓俄國能夠藉著所謂「假旗行動」(false-flag operation，意指偽裝身分、嫁禍他人以誤導公眾的行動)，展開對烏克蘭的攻勢；他說：「我們無法完美預測日期，但我們一直說如今在可能時期內，如今俄國隨時可能對烏克蘭展開入侵行動，大規模軍事行動。這包括冬季奧運結束前的未來一周。」