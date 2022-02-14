美烏通話1小時 澤倫斯基邀拜登訪烏克蘭「穩定局勢」

烏克蘭總統澤連斯基13日在辦公室與拜登總統電話時，邀請拜登總統訪問基輔。(路透)

烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)13日邀請拜登 總統往訪烏國，為烏克蘭提振士氣，認為有助於穩定當前局勢；俄國大軍雖屯駐與烏國交界處，但澤倫斯基表示，看不出俄軍即將進攻的可信情資；拜登與澤倫斯基通話表示，俄方入侵烏國，美方將迅即斷然回應；以色列表示，願在耶路撒冷城安排澤倫斯基與俄國總統普亭 進行高峰會。

有線電視新聞網(CNN)報導，拜登與澤倫斯基通話約一個小時；澤倫斯基邀請拜登訪問烏克蘭，認為拜登往訪可充當手段，有助於釋出「強力訊息」，讓當前局勢和緩下來。

但美國官員指出，拜登往訪烏克蘭是「極不可能的事」。

澤倫斯基頻頻淡化美方的警告，另質疑情勢轉趨嚴峻。

美國官員近日指出，俄軍最快可能在16日進攻；「您(指拜登)或其他任何人若有額外資訊，百分之百證明俄軍16日發動進攻，請把情資提供給我國。」

澤倫斯基促供武器金援

據烏克蘭公布的總統通話謄本，拜登提到美方已展現堅定不移的支持，要維護烏國主權及領土完整；澤倫斯基另強調，提供「有力的安全維護」給烏國十分重要。

烏克蘭高層表示，澤倫斯基不斷呼籲華府提供更多軍事及財務援助給烏克蘭，包括更多先進武器，「以具體的點子，降低俄方對烏克蘭的威脅」。

烏國官員指出，澤倫斯基另向拜登強調，強大的經濟支援「可以向普亭顯示，西方與烏克蘭站在一起，另外，普亭升高緊張態勢，其衝擊勢必無功而返。」

白宮官員指出，給烏克蘭的安全協助刻在進行中，例如近幾周已運送多批物資；白宮另在研究「額外的宏觀經濟援助，幫助烏克蘭經濟」，因應俄方屯兵烏國東境。

以色列願主持俄烏峰會

拜登及澤倫斯基電話交談時提到，要用外交及嚇阻雙管齊下的手段，因應俄國陳兵於烏克蘭邊境；美方頻頻釋出情資，指俄國即將入侵，莫斯科否認有此計畫，另指責西方國家「歇斯底里」。

另一方面，澤倫斯基要求與普亭舉行會談，以色列總理班奈特(Naftali Bennett)允許當東道主，在耶路撒冷城舉辦俄、烏高峰會，但普亭尚無回應。