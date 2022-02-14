美日韓外長聯合聲明提台海穩定重要 重申反對改變現狀

國務卿布林肯（中）與南韓外長鄭義溶（左）、日本外相林芳正12日在夏威夷舉行會談後，召開聯合記者會。（美聯社）

國務卿布林肯(Antony Blinken)、日本 外相林芳正(Yoshimasa Hayashi)與南韓 外交部長鄭義溶( Chung Eui-yong)12日在夏威夷舉行會談後發表聯合聲明，強調台灣海峽和平穩定的重要性，譴責北韓 近來試射飛彈行動，但也表達對與北韓會談的開放態度。

布林肯、林芳正與鄭義溶這場會談是美、日、南韓三國外長今年首度面對面會談。會後三方在聯合聲明中強調三邊合作的重要性，也指出三國擁有自由開放、包容的印太地區共同理念，尊重以規則為基礎的國際秩序，並承諾進一步擴大合作關係。

聲明談到，三國關切以規則為基礎的國際活動遭破壞，重申希望建立區域和平穩定，強烈反對任何試圖改變現狀、加劇地區緊張關係的片面行為，支持體現聯合國海洋法公約的國際法，並強調台海和平穩定重要性。

聲明譴責北韓近來多次試射飛彈，並表達對這些行動破壞穩定的關切，也承諾密切合作以實現朝鮮半島完全無核化與持久和平。不過三國外長也強調，對北韓沒有敵意，對與北韓無條件對話持續保持開放的態度。

三國外長也討論俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結，並表示堅定支持烏克蘭主權與領土完整，承諾密切合作，阻止俄羅斯進一步升高局勢。

三國外長重申三邊合作對加強基於規則的經濟秩序與確保印太地區與世界繁榮的重要性，並討論氣候變遷、關鍵供應鏈、加強訊息與網路安全和改善經濟安全的重要性、新興技術創新等議題。

三國外長會談前，日本外相林芳正與南韓外長鄭義溶舉行首度正式面對面會談，兩人再度觸及「前徵用工」與慰安婦等引發兩國外交風波議題。

鄭義溶強調，正確歷史觀是推動韓日關係發展基礎，韓日應為當年南韓徵用工、慰安婦受害者的解決方案加速協商。林芳正認為，這些問題早已解決，如今又讓雙方關係陷入困境，「韓方有必要負起責任因應」。

有關日本政府將向聯合國教科文組織推薦境內「佐渡島金山」登錄為世界文化遺產卻遭南韓反對一事，林芳正也表示，無法接受韓方所稱韓籍勞工被日本強徵到佐渡金山勞動的主張，日方對此表示遺憾。

由於美國強烈希望日韓關係改善，日韓外長也承諾雙方保持密切溝通。