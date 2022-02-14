德對中立場將轉強硬 總理今春將先訪日印再訪中國

德總理蕭茲將先出訪日本和印度，隨後再訪中國，將外交重心從中國轉向亞洲其他國家。(美聯社)

德國 新政府可望調整對中國政策，媒體報導總理蕭茲 (Olaf Scholz)將先出訪日本和印度 ，隨後再訪中國，將外交重心從中國轉向亞洲其他國家。

據「明鏡周刊」報導，去年12月上任的德國新政府，決定兌現聯合執政協議承諾，改變前總理梅克爾經貿優先、避談人權問題的作法，對中立場將轉為強硬。

報導引述知情官員表示，不論親自會面或透過視訊，蕭茲已決定先會晤日本和印度領袖，之後再和中國領導人會面。

此外，德國外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)目前無意訪問中國，她領導的外交部正擬定「中國戰略」，統籌各部會立場，將中國同時視為夥伴、競爭者和體制對手。

德國執政三黨去年底組成聯合政府時，已在聯合執政協議中確立價值導向的外交政策，強調與中方合作的基礎是人權和國際法，承諾未來將與美國加強協調並與理念相同國家合作，目標是減少對中國的戰略依賴。

「日耳曼馬歇爾基金會」(German Marshall Fund of the United States)柏林辦事處訪問學者巴爾金(Noah Barkin)也引述德國官員表示，德國計畫今年上半年擴大與亞太地區民主夥伴來往，蕭茲預計春天訪問東京，隨後可能出訪印度，將外交重心從中國轉向亞洲其他國家。