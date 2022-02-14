我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

德對中立場將轉強硬 總理今春將先訪日印再訪中國

編譯中心／綜合報導
德總理蕭茲將先出訪日本和印度，隨後再訪中國，將外交重心從中國轉向亞洲其他國家。(美聯社)
德總理蕭茲將先出訪日本和印度，隨後再訪中國，將外交重心從中國轉向亞洲其他國家。(美聯社)

德國新政府可望調整對中國政策，媒體報導總理蕭茲(Olaf Scholz)將先出訪日本和印度，隨後再訪中國，將外交重心從中國轉向亞洲其他國家。

據「明鏡周刊」報導，去年12月上任的德國新政府，決定兌現聯合執政協議承諾，改變前總理梅克爾經貿優先、避談人權問題的作法，對中立場將轉為強硬。

報導引述知情官員表示，不論親自會面或透過視訊，蕭茲已決定先會晤日本和印度領袖，之後再和中國領導人會面。

此外，德國外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)目前無意訪問中國，她領導的外交部正擬定「中國戰略」，統籌各部會立場，將中國同時視為夥伴、競爭者和體制對手。

德國執政三黨去年底組成聯合政府時，已在聯合執政協議中確立價值導向的外交政策，強調與中方合作的基礎是人權和國際法，承諾未來將與美國加強協調並與理念相同國家合作，目標是減少對中國的戰略依賴。

「日耳曼馬歇爾基金會」(German Marshall Fund of the United States)柏林辦事處訪問學者巴爾金(Noah Barkin)也引述德國官員表示，德國計畫今年上半年擴大與亞太地區民主夥伴來往，蕭茲預計春天訪問東京，隨後可能出訪印度，將外交重心從中國轉向亞洲其他國家。

德國 蕭茲 印度

上一則

觀察美如何處理俄烏局勢 北京當台海危機試金石

下一則

拜登獨立選民支持度下滑 民主黨期中選舉堪憂

延伸閱讀

「俄會找藉口隨時侵烏」美重申護衛北約「每一吋」領土

「俄會找藉口隨時侵烏」美重申護衛北約「每一吋」領土

德國調整對中政策 立場轉強硬

德國調整對中政策 立場轉強硬
獲壓倒性支持 德國總統史坦麥爾贏得第2個5年任期

獲壓倒性支持 德國總統史坦麥爾贏得第2個5年任期
德總理訪基輔前夕 烏克蘭大使砲轟柏林偽善

德總理訪基輔前夕 烏克蘭大使砲轟柏林偽善

熱門新聞

美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

什麼是blaccent？林家珍為何讓非裔「不開心」

2022-02-07 02:16
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。(美聯社)

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

2022-02-07 02:28
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠