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西方警告將開戰 基輔人一派鎮靜「不信俄會入侵」

記者胡玉立╱綜合報導
俄國大軍壓境，戰爭一觸即發。烏克蘭首都基輔居民12日走上街頭，展示「團結一心大遊行」，保家衛國，無懼俄國入侵。(路透)
俄國大軍壓境，戰爭一觸即發。烏克蘭首都基輔居民12日走上街頭，展示「團結一心大遊行」，保家衛國，無懼俄國入侵。(路透)

儘管西方世界厲指俄羅斯即將入侵烏克蘭，聲稱最快下周「極可能」開打，美國也開始撤離大使館工作人員、敦促公民立即離開，但烏克蘭首都基輔(Kyiv)許多人並不相信；不論是烏克蘭總統或基輔大街上的居民，12日仍顯得一派鎮靜。

著名咖啡館外排著人龍、民眾在貨源充足的店裡購物、小孩在附近球場大叫踢足球；多年來，基輔人民一直生活在俄羅斯威脅的現實中，即使2014年克里姆林宮吞併克里米亞並支持親莫斯科的分離主義者、烏克蘭東部衝突肆虐，但日子依然繼續著。

「我不相信俄羅斯會入侵基輔；是西方世界和普亭在耍弄彼此的神經，」現年55歲的波夫塔奇(Oleksandr Bovtach)向美國國家廣播公司(NBC)表示；即使有些人對俄羅斯入侵持謹慎態度，也少有人預做準備。30歲的比利亞夫斯卡 (Yevheniia Biliavska) 表示，「想到的確很嚇人。但我盡量不看太多新聞，不驚慌。」

俄羅斯總統普亭已在烏克蘭邊境集結超過10萬士兵，並提出一連串要求，其中包括阻止烏克蘭加入北約組織(NATO)；但莫斯科否認要入侵烏克蘭，指責西方歇斯底里反俄。

至於烏克蘭政府，也試圖淡化侵略威脅。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)12日在監督烏克蘭南部沿海赫爾松市，視察安全演習時向媒體表示，「今天，敵人最好的朋友就是我們國家恐慌，所有這些消息只會助長恐慌，對我們沒有幫助。」澤倫斯基的臉書專頁寫道：「我們不怕任何人，也不恐慌。我們進行培訓並控制局勢。」

不過，俄國軍事集結還是在基輔激起了一些行動；12日在市中心有數千人發起「團結一心大遊行」集會並高呼口號，反對俄羅斯可能發動的襲擊。部分烏克蘭人這幾周持續參加游擊戰訓練營，並準備好防空洞以防萬一。

40歲的美國公民、歷史學者邦茲(Charlie Bonds)兩周前才抵達基輔，他本來打算永久定居當地，但在華府12日宣布撤離大使館後，已決定離開基輔；他說：「這裡有種什麼事都不會發生、一切都會好起來的感覺，那種氛圍告訴我，自己非得離開這裡不可。」他計畫13日乘火車離開基輔，前往烏克蘭西部與波蘭接壤的城市利維夫(Lviv)。

現年30歲的基輔公務員安吉雅許(Dana Andriash)則說：「任何事都有可能。沒有人能說它不會發生。但我們準備好了嗎？沒有，我們不做任何準備。」說完，她就帶著剛買的糕點離開了。

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