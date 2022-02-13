拜登政府屢洩俄軍情資 恐重蹈伊拉克戰爭覆轍
拜登政府官員近幾周不斷披露俄國派駐烏克蘭邊界特戰部隊行動的情報訊息，似乎想藉此阻卻俄國總統普亭揮軍入侵烏國，但鑑諸前總統布希2003年發動伊拉克戰爭前，美方也釋出大量情資，替伊拉克戰爭找名正言順理由，後來證實美國消息來源是基於謊言及詮釋錯誤，這次美方對俄、烏危機不斷放話有重蹈覆轍之虞。
紐約時報12日報導，率先動用資訊戰的人是普亭，美方被他耍得團團轉幾十年，現在似乎學了樣，以其人之道還治其身；拜登官員不斷解密情資，說俄國打算製造假影片，捏造烏克蘭發生大屠殺，藉此口實揮軍入侵；此外還勾勒莫斯當局作戰計畫細節；警告說俄軍入烏可能導致成千上萬人死亡，還影射說俄國官員對普亭心生懷疑。
白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)11日向白宮記者團表示，種種跡象顯示俄軍已升高動作，「確信即將」展開軍事行動；其他官員指蘇利文的宣稱是因新情資暗示，俄軍最快在16日就會入侵烏克蘭。
現任及前任官員表示，總計起來，拜登政府官員一連串公布機密情資很不尋常，幾乎是一蒐集到情資、經過評估，馬上公布，堪稱古巴飛彈危機以來，美方最積極公布情資的一次。
因為拜登頻頻表明，不擬派遣美軍去防衛烏克蘭，不斷釋出情報，可稱為豪賭，效果上白宮是在警告全球面臨緊急威脅，沒說明戰爭理由，而是想阻止戰爭發生。
但這樣公布情資，因歷史而變得棘手起來；2003年美國揮軍伊拉克以前，布希政府釋出情資，讓官員們放話說，先發制人理直氣壯；情資很多，包括截獲前伊方官員談話；照片顯示伊拉克有活動式生物武器實驗室；巴格達當局已造出無人戰機機隊，可對美國進行生化攻擊等，但後來證實這些資料全部不實。
當前資訊戰在新時代上演，科技容許陰謀論散播之廣之快，史上前所未有，同一時間，人民對政府的信任進一步耗蝕，如此意味拜登政府花費力氣，想搶先俄國發動資訊戰，但遭遇極大懷疑。
智庫大西洋理事會(Atlantic Council)資深研究員麥克菲特(Sean McFate)指出，資訊戰的新規矩有利於獨裁政體，他們可以打得骯髒卑鄙，問題在美國身為民主政體能否如法炮製？就算那麼做，會不會失去民主靈魂，令人生憂。
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