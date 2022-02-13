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武裝無人機、戰車基地…對抗俄軍 烏克蘭絕非不堪一擊

編譯李京倫、陳韻涵╱綜合報導
烏克蘭總統澤連斯基(前)12日在烏克蘭南部黑海沿岸重要港口城市赫爾松的記者會上，向國人說明他與拜登總統通話的情況。(美聯社)
烏克蘭總統澤連斯基(前)12日在烏克蘭南部黑海沿岸重要港口城市赫爾松的記者會上，向國人說明他與拜登總統通話的情況。(美聯社)

西方媒體與智庫分析，烏克蘭具備西方軍援和土耳其製造的武裝無人機優勢，對抗俄羅斯軍隊絕非不堪一擊，外傳烏克蘭設秘密戰車基地，成為抵禦俄軍入侵的最大希望。

「半島電視台」報導，烏克蘭有近21萬名現役軍人和90萬名後備軍人，俄國現役軍人90萬人，後備軍人200萬人；烏克蘭有2040座大砲，1萬2303輛裝甲車，2596輛戰車，34架攻擊直升機和98架戰機，但俄國軍備遠勝於此。

烏克蘭的優勢在於西方提供的先進武器，美國今年已給烏克蘭300個標槍反戰車飛彈、肩射多用途攻擊武器和掩體炸彈；英國1月提供烏克蘭2000個下一代輕型反戰車武器，愛沙尼亞交付標槍反戰車飛彈，拉脫維亞和立陶宛給予刺針肩射飛彈；捷克1月決定捐出4000個DANA 152mm自走榴彈砲的砲彈；波蘭2月初宣布，準備提供多種彈藥、砲彈、雷霆便攜式防空飛彈、輕型迫擊砲和偵察無人機。

華府智庫「大西洋理事會」指出，烏軍能「重創」俄軍，且烏軍「與後備軍人、公民社會和志願者聯手，能使侵烏成為俄國的慘痛經驗」。

英國「天空新聞」報導，烏軍建立「最高機密戰車基地」，是「烏克蘭抵禦俄國入侵的最大希望」；另外，據說烏克蘭有一個「公認比俄軍優異的」戰車營待命備戰，駐紮在東部頓內次克茂密樹林中。

此外，俄國撐腰的烏克蘭分離分子去年10月發射飛彈，烏軍利用土耳其製的「拜拉克塔TB2」(Bayraktar TB2)武裝無人機擊落飛彈，這款無人機可望成為烏軍削弱俄軍優勢的利器。

TB2在武裝衝突中戰功彪炳，包括土耳其支持的亞塞拜然對抗俄國盟友亞美尼亞，以及利比亞與敘利亞衝突等。

烏克蘭國會國防工業與現代化技術委員會主席科皮汀(Igor Kopytin)說：「這讓我們對自我防禦的能力增添信心。」

TB2造價便宜且實用，雷射瞄準目標的範圍達12哩。

烏克蘭記者、國防評論員布圖索夫(Yuriy Butusov)說：「俄國防空系統無法在這個距離看到TB2，烏克蘭已連結無人機攝影機與戰鬥管理系統，可遠距離觀察俄軍情況，但俄軍無法打下無人機。」

烏克蘭空軍表示，目前有20架TB2無人機，未來還會有更多架到貨，派上戰場。

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