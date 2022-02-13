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烏克蘭擬收復東部領土？恐成俄攻擊藉口

編譯盧炯燊╱綜合12日電
烏克蘭東部親俄分離地區盧甘斯克的市民12日在二戰時期戰車紀念展前經過。(美聯社)
烏克蘭東部親俄分離地區盧甘斯克的市民12日在二戰時期戰車紀念展前經過。(美聯社)

俄羅斯一直否認美國聲稱它即將入侵烏克蘭，但美國官員表示，莫斯科對基輔在東部頓巴斯(Donbas)地區的持續軍事活動，警告愈來愈嚴厲，可能用作發動攻擊的藉口。

2014年2月，位於頓巴斯的兩個州的親俄分離主義者自行組織全民公投，分別成立頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國，並於同年5月24日聯盟加入俄羅斯聯邦，儘管聯盟於2015年解散，但分離戰爭仍然持續。

俄羅斯外交情報局局長納雷什金(Sergei Naryshkin)向俄羅斯媒體表示，基輔在美國及其盟國提供武器的推動下，在頓巴斯部署了精銳部隊。而俄羅斯外長拉夫洛夫12日與美國國務卿布林肯通電話時，指責以美國為代表的西方國家大肆宣傳俄羅斯侵略烏克蘭；拉夫洛夫更抨擊美國等鼓勵基輔試圖以武力解決頓巴斯問題。

烏克蘭官員對此一再表示，他們沒有武力解決頓巴斯地區分離問題的計畫，而俄羅斯的說法是為入侵而捏造出來的藉口。

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan) 認為，俄羅斯的入侵行動很快會以嫁禍於人的手法開始，將進攻歸咎於烏克蘭。

最近幾個星期，莫斯科指責美國及其盟國除了武裝基輔，更將它拖入西方政治及軍事集團來威脅俄羅斯；俄羅斯更指頓巴斯地區親俄居民受到威脅，這個說法讓大部分俄羅斯人引起共鳴，反映了莫斯科長期以來的手法已取得成功。

俄羅斯總統普亭最近與法國總統馬克宏會談後的記者會上，也表示由於基輔的行動，讓他對烏克蘭東部說俄語人民的命運感到擔憂。

西方分析家指出，莫斯科有關基輔準備武力襲擊頓巴斯的指控，可被用來支持它一系列的軍事選擇；如果俄羅斯發動攻擊甚至占領基輔，克里姆林宮可以藉此證明推翻烏克蘭政府及建立一個親俄政權的正當性。

據俄羅斯聯邦委員會多名委員表示，俄羅斯已在頓巴斯地區，透過代理人向當地居民發放了超過100本護照。

俄羅斯 烏克蘭 馬克宏

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