美侵犯俄領海？俄稱驅逐美潛艦 美軍否認

與烏克蘭 緊張局勢升溫之際，俄羅斯 12日表示，俄國反潛驅逐艦在北太平洋千島群島附近驅趕了一艘美國潛艦，逼迫這艘美國潛艦離開俄羅斯領海；不過美方否認美軍在俄羅斯領海執行軍事行動。

路透報導，俄羅斯國防部 表示，俄羅斯海軍驅逐艦「沙波什尼科夫元帥號」(Marshal Shaposhnikov)依計畫進行軍演期間，在北太平洋千島群島(Kuril Islands)附近領海海域發現一艘美國海軍維吉尼亞級(Virginia class)潛艦。

俄羅斯國防部表示，美國潛艦無視俄方要它浮出水面的要求，沙波什尼科夫元帥號的人員進而「採取適當手段」，讓美方潛艦全速離開；俄國並未提供其他細節。

莫斯科當局指控美國觸犯國際法，且此一事件已引發國安威脅；俄國防部表示，他們已針對此事召見美國駐莫斯科的使館官員。

但美軍發布聲明說：「俄羅斯聲稱我方在其領海行動一事，並非事實。」

美軍印太司令部(US Indo-Pacific Command)發言人芮恩茲(Kyle Raines)婉拒對美國潛艦的確切位置發表評論，但他補充道：「美國確實會在國際水域從事安全飛行、航行與行動。」

千島群島位在日本北海道以北，二次世界大戰末期被蘇聯軍隊占領後，便一直在俄羅斯的控制之下。

這起事件發生之際，俄羅斯因部署超過10萬兵力三面包圍烏克蘭，而與西方各國處於緊張狀態；華府已發出警告，俄羅斯「隨時」會全面入侵烏克蘭；俄羅斯總統普亭譴責美方這類說法是「挑釁」。

另方面，荷蘭航空公司宣布，在對烏克蘭發布「紅色警報」旅遊警告後，荷航已暫停飛往烏克蘭的航班。