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拜登普亭通話卻無進展 美警告俄若侵烏 將付嚴重代價

記者顏伶如╱綜合報導
拜登總統12日與俄羅斯總統普亭緊急電話。拜登再次警告普亭，如果侵烏，後果嚴重，但兩人會談毫無進展，烏克蘭緊張局勢依舊。(Getty Images)
拜登總統12日與俄羅斯總統普亭緊急電話。拜登再次警告普亭，如果侵烏，後果嚴重，但兩人會談毫無進展，烏克蘭緊張局勢依舊。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭可能一觸即發之際，拜登總統12日和俄羅斯總統普亭針對烏克蘭危機通了將近一小時電話，但未出現重大改變；白宮表示，拜登在電話中對普亭指出，入侵烏克蘭將導致廣大百姓陷入煎熬，西方社會除了承諾透過外交手段化解這波危機，同樣也為其他狀況做好沙盤推演的因應。

白宮表示，拜登在電話中也對普亭表示，倘若克里姆林宮果真侵犯烏克蘭，美國與盟邦將做出「果斷且迅速」的回應，屆時俄羅斯將承擔嚴重代價；但白宮未說明烏克蘭戰爭的風險是否已降低。美方最新情報11日指出，普亭可能難北京冬奧20日未結束前就侵烏，極可能是2月16日。

俄諷美：歇斯底里達到頂點

克里姆林宮則於通話結束後，譴責美國在圍繞烏克蘭衝突議題上「歇斯底里達到頂點」，但也表示普亭和拜登同意繼續對話。

克里姆林宮首席外交政策顧問鄂夏柯夫(Yury Ushakov)表示，是美方要求安排拜登和普亭於12日通話，這次通話原本計畫於14日登場，但在華府當局警告指稱俄羅斯「隨時」可能展開全面入侵烏克蘭後，兩國領袖進行通話。

鄂夏柯夫抱怨稱，美方甚至釋出「俄羅斯的入侵日期」；他說：「我們無法理解為何有關我們意圖的不實資訊會交給媒體。」

與此同時，鄂夏柯夫形容兩國領袖歷時一小時的通話「不偏不倚且講求實際」，並稱「兩國總統同意在各層面繼續接觸」。

蘇利文：冬奧結束前俄會攻烏

就在拜登與普廷電話交談的前一天，美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)才提出警告指出，美國掌握情報資訊顯示，俄軍將在近日之內進攻烏克蘭，行動時間大概是北京冬奧20日閉幕前。

雖然俄羅斯否任有攻擊烏克蘭的打算，但烏克蘭邊境出現超過10萬俄羅斯重兵壓境，俄羅斯也同時派遣部隊前往鄰近的白俄羅斯演習，對烏克蘭形成三面包夾態勢。

更多俄國部隊12日抵達白俄羅斯，與白俄部隊在白俄境內城市格羅德諾，展開聯合軍演。...
更多俄國部隊12日抵達白俄羅斯，與白俄部隊在白俄境內城市格羅德諾，展開聯合軍演。(Getty Images)

更多俄國部隊12日抵達白俄羅斯，與白俄部隊在白俄境內城市格羅德諾，展開聯合軍演。...
更多俄國部隊12日抵達白俄羅斯，與白俄部隊在白俄境內城市格羅德諾，展開聯合軍演。(Getty Images)

美國官員指出，從俄羅斯武力大量集結的趨勢研判，如今俄羅斯已經做好準備，隨時接獲命令都可快速攻打烏克蘭。

烏克蘭危機堪稱冷戰結束以來，俄羅斯與西方社會之間爆發的最嚴重安全危機，美國官員研判，如果要避免俄羅斯進攻烏克蘭、讓烏克蘭躲過一場血腥屠殺，斡旋時間只剩幾天。

美國與北約盟邦都表示，沒有計畫派遣軍隊前往烏克蘭與俄羅斯作戰，但如果俄羅斯果真侵犯烏克蘭，美國及其盟邦祭出的大規模制裁行動，衝擊範圍將超越俄羅斯本土之外，就連歐洲地區的能源供應、全球市場以及國際權力平衡，都將受到影響。

白宮12日在聲明中說，拜登對普亭明確表示，美國仍希望以外交手段處理問題，並與其他盟邦及夥伴完全配合，「但我們同樣針對其他狀況，做好了沙盤推演的因應準備」。

一名資深政府官員說，拜登與普亭這次電話交談對於烏克蘭危機整體情勢，並沒有造成實質改變。

烏克蘭 白俄羅斯 拜登

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