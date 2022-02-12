我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

什麼都能賭…超級盃賭盤熱 賭注暴漲8成 達76億

編譯洪毅／綜合11日電
今年的超級盃賭盤熱絡，比去年暴漲八成，金額超過76億元，賭博內容五花八門。圖為賭客在大西洋城的賭場裡下注。(美聯社)
今年的超級盃賭盤熱絡，比去年暴漲八成，金額超過76億元，賭博內容五花八門。圖為賭客在大西洋城的賭場裡下注。(美聯社)

超級盃開賽前夕，美國博彩協會(American Gaming Association)估計，今年超級盃的下注額將暴漲近八成至逾76億元，超過3140萬人共襄盛舉；其背後反映的是博弈業的蓬勃發展，以及民眾對超級盃「所有細節都能賭」的關注程度。

博彩協會估計，今年在超級盃的總下注額將高達76億1000萬元，比去年多78%；預估有超過3140萬人將會參與，比去年多11%。這些估計涵蓋合法及地下博弈業，或是與親朋好友的隨興「賭一把」等。

由於體育博弈愈發熱絡，博彩協會估計，2021年體育博弈將為各業者帶來42億9000萬元的總收入，較2020年的15億5000萬元增加近177%；在2017年，體育博弈的收入只有2億6650萬元。

今年的超級盃下注額及參與人數都是歷史新高，推動此趨勢的是愈來愈多地方讓體育博弈合法化；去年以來，至少10個州合法化體育博弈，例如紐約州今年1月才開放體育博弈，結果參與賽事下注的額度就高達16億3000萬元，居全國最前列。

本屆超級盃將在13日由洛杉磯公羊(Los Angeles Rams)對上辛辛那提猛虎(Cincinnati Bengals)；博彩協會調查發現，約55%的民眾押注公羊隊獲勝，押注猛虎隊獲勝則是45%。

由於民眾對超級盃的密切關注，幾乎所有超級盃的比賽細節都可以成為下注對象，首先是「最有價值球員」(MVP)，目前呼聲最高的是四分衛史塔福德(Matthew Stafford)與四分衛布洛(Joe Burrow)。

至於得分，可以下注的細節包括比數，包含「Scorigami」，即是否會出現過去從未有過的比數；或是達陣距離、達陣球員數，以及時程等，因為有球隊於首次擁有球權時就能達陣，在超級盃上十分罕見，於是有球迷押注今年會再次出現此情況。

其他可下注的包括個別球員表現，例如得分數、傳球距離、使用暫停的次數等；甚至在比賽結果塵埃落定後，對獲勝教練施行的「開特力澡」(Gatorade shower)會是什麼顏色，也是不少球迷押注的標的。

讓體育博弈金額大增的其他原因，還包括各業者加強宣傳，以及手機下注愈發方便等；博彩協會執行長米勒(Bill Miller)就表示，愈來愈多民眾愈來愈容易合法下注，預計明年的賽事下注額還會再繼續創高。

超級盃 紐約州 洛杉磯

上一則

「我的腿撐不住了」雪板傳奇含淚退役 粉絲相挺

下一則

「跌倒不表示出局」超級盃酒商廣告 趙婷執導寓意深

延伸閱讀

超級盃「超現實之旅」 猛虎時隔33年對戰公羊

超級盃「超現實之旅」 猛虎時隔33年對戰公羊
超級盃「什麼都能賭」 賭注暴漲8成 金額飆破76億

超級盃「什麼都能賭」 賭注暴漲8成 金額飆破76億
雙城市長為超級盃LVI 打賭 贏家為兒童醫院募款

雙城市長為超級盃LVI 打賭 贏家為兒童醫院募款
超級盃載客一車難求 巴士24小時跑

超級盃載客一車難求 巴士24小時跑

熱門新聞

美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

什麼是blaccent？林家珍為何讓非裔「不開心」

2022-02-07 02:16
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。(美聯社)

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

2022-02-07 02:28
美國華裔花樣滑冰名將陳巍10日在北京冬奧的自由滑項目中衝金。圖為他4日在團體短曲中的優異表現。（路透）

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

2022-02-10 02:28

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動