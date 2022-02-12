「我的腿撐不住了」雪板傳奇含淚退役 粉絲相挺

懷特比賽結束後將退役，奧運生涯如此畫下句點，含淚告別。(新華社)

單板滑雪 名列第4 畫下句點

35歲美國雪板名將懷特(Shaun White)11日在北京冬奧 男子單板滑雪(halfpipe)決賽第3輪上場時跌倒，總成績排名第四，日本雪板選手平野步夢(Ayumu Hirano)贏得金牌；曾經五度進軍奧運 的懷特，本屆比賽結束便將退役，奧運生涯如此畫下句點，懷特接受媒體訪問時含淚說：「我並不難過。」

單膝跪地 豎起雪板 告別賽場

離開比賽場地之前，懷特單膝跪地，豎起雪板，舉起左臂朝向天空；基於防疫規定而有人數限制的四、五十名現場觀眾，絕大多數都知道懷特或喜歡懷特，見證他過去20年的奧運雪板傳奇，依然為懷特歡呼喝采。

雖然因為跌倒失分而沒能得到獎牌，懷特堪稱雖敗猶榮，因為這次參賽動作難度遠遠超過之前幾次奧運比賽，幾乎是冬奧單板滑雪賽場上最令人驚嘆的演出。

以第四名的成績為奧運生涯收場，並不是懷特希望的結果；雪板運動經過數十年發展終於獲得普遍肯定，懷特則靠一己之力讓靠著雪板名利雙收、連連獲獎及勇奪奧運獎牌，變成一件很酷的事。

戰士性格 希望獲得更好表現

「我對自己的紀錄感到自豪。」回顧自己的雪板運動歷程，懷特說：「如果我以第三名的身分站上獎台，心裡一定希望能得第二名。如果我得第二名，心裡一定希望拿第一。這就是我的戰士性格，我總是希望獲得更好的表現。」

這次決賽最後一輪挑戰裡，懷特的計畫是複製2018年平昌(Pyeongchang)冬奧拿下個人第三面奧運金牌的五個技術動作；然而，當年的他是31歲，現在則已35歲。

他在賽後說：「我的腿後來撐不住了。我心裡想著『哇，花了那麼長的時間練息，到頭來竟發生這種狀況』。」

決賽最後一輪出場，是懷特奧運生涯最後一次上場。他嘗試連續兩個兩周空翻1440度轉體(Double Cork 1440)跳躍，但第二個動作時卻跌倒；2014年索契(Sochi)冬奧時，懷特也曾因為狀況失常，與獎牌擦身而過。