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「跌倒不表示出局」超級盃酒商廣告 趙婷執導寓意深

編譯陳韻涵郭宣含／綜合9日電
百威啤酒重返超級盃廣告大戰，今年由知名華裔導演趙婷執導廣告片，賽前已在YouTube先亮相。(截圖自YouTube視頻)
百威啤酒重返超級盃廣告大戰，今年由知名華裔導演趙婷執導廣告片，賽前已在YouTube先亮相。(截圖自YouTube視頻)

美足超級盃(Super Bowls)的電視廣告向來是廣告界的指標，今年廣告商希望美國人忘卻新冠疫情的傷痛，啤酒大廠百威(Budweiser)聘請華裔導演趙婷(Chloe Zhao)執導廣告，傳達克服生命挑戰的寓意；其他廣告商也放眼未來，廣告內容網羅電動車、讀懂你心的語音助理Alexa、機器人和加密貨幣等。

廣告大戰也很精彩

美式足球聯盟(NFL)超級盃賽事13日開踢，但對許多人來說，當晚的廣告也是重頭戲；廣告商希望透過眾星雲集和幽默勵志視角，擺脫新冠疫情與高通膨陰影，以及俄羅斯與烏克蘭帶來的緊張情緒。

包括電動車、機器人、加密貨幣等各種品牌，今年都紛紛在超級盃做廣廣告，要民眾擺脫疫...
包括電動車、機器人、加密貨幣等各種品牌，今年都紛紛在超級盃做廣廣告，要民眾擺脫疫情看未來。圖為尼桑廣告。（美聯社）

超級盃是全美最受矚目的轉播賽事之一，廣告收益可觀；本屆賽事由「康卡斯特公司」(Comcast Corp)旗下「國家廣播公司新聞網」(NBC News)轉播，30秒的廣告費用要價650萬元。

克服生命挑戰故事

趙婷(Chloe Zhao)為百威執導超級盃廣告，透過拉布拉多犬觀察馱馬(Clydesdales)奔馳原野，卻在跳躍鐵絲網柵欄時受傷的視角，以及獸醫告訴馬夫關於馱馬傷勢的表情和眼神，闡述馱馬漫長療傷、最終康復並克服生命挑戰的故事，並詮釋「跌倒不表示出局」(Down Never Means Out)的動人寓意。

百威已先在YouTube公布60秒版本的廣告，13日將在超級杯賽事期間播放30秒版本。

車商也回歸超級盃

此外，汽車製造商今年也全面回歸超級盃廣告，在BMW廣告中，好萊塢巨星、前加州州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)扮演退休的宙斯，飾演其妻子的性感女神莎瑪海耶克(Salma Hayek)送他BMW iX電動車，為退休增添樂趣。

機器人、加密貨幣都來

其他廣告也展望未來；亞馬遜廣告主打詼諧，一對夫妻生活在Alexa可以讀懂你心的世界；而在地方廣告中，波士頓的啤酒公司Samuel Adams和機器人公司「波士頓動力」(Boston Dynamics)合作，描述人類與機械寵物狗一起跳舞玩樂。

在30家買廣告時間的新廠商中，也不乏加密貨幣交易所，Crypto.com、FTX和eToro等數位貨幣交易所已宣布超級盃廣告計畫，希望能吸引投資人、金融服務公司甚至一般民眾。

超級盃 貨幣 疫情

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