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美日進3金 獎牌榜躍第5位

編譯陳韻涵／綜合10日電
美國滑冰好手考德威爾、李利斯、舍尼菲爾德（從左至右）10日在自由式滑雪空中技巧混合團體賽中，擊敗賽前被看好的地主中國隊獲得金牌，中國隊獲銀牌牌，加拿大隊獲得銅牌。（路透）
美國滑冰好手考德威爾、李利斯、舍尼菲爾德（從左至右）10日在自由式滑雪空中技巧混合團體賽中，擊敗賽前被看好的地主中國隊獲得金牌，中國隊獲銀牌牌，加拿大隊獲得銅牌。（路透）

北京冬奧自由式滑雪空中技巧混合團體賽決賽北京10日(美東9日)在張家口賽區的雲頂滑雪公園登場，地主中國隊原被看好奪冠，但賈宗洋在第二輪起跳落地後摔倒失誤，最終無力逆轉；美國隊比分超前，虎口拔牙摘金，中國隊收下銀牌，加拿大隊獲得銅牌。

美國隊當日拿下三面金牌，奧地利以13面獎牌稱霸，挪威和加拿大以12面並列第二，第三從缺，但挪威有五面金牌，加國僅一面，ROC拿下11面獎牌名列第四，美國則以十面獎牌排名第五。

外界原本期待曾三度獲得冬奧金牌的美國雪板天王「飛行番茄」肖恩懷特(Shaun White)能再替美國添增一塊金牌，但他於北京11日(美東10日)在單板滑雪男子U型場地技巧決賽第三輪中摔跤，以第四名完成生涯最終戰；他日前宣布將在北京冬奧後退休，他五度參加奧運，從未低於第四名。

自由式滑雪空中技巧混合團體賽每隊由三名選手組成，成員至少要有一男一女，為本屆冬奧新增項目之一。

首輪決賽共六隊參賽，中國、美國、加拿大和瑞士隊前四名晉級第二輪；不少人認為，中國隊能穩拿這面金牌；首輪比拚中，中國隊不負重望，以六分優勢取得領先。

第二輪中國隊率先出場的徐夢桃拿下106.03分，美國隊員艾許莉·考德威爾(Ashley Caldwell)以88.86分緊追在後，加拿大和瑞士以62.74分和57.01分排第三和第四。

中國第二位出場的選手賈宗洋起跳後，落地嚴重失誤，摔在雪坡上，僅得96.02分；美國選手李利斯(Christopher Lillis)獲得135分；中國隊兩輪以總分202.05分跌至第二，美國隊以223.86分逆轉領先。

第三跳，中國隊選手齊廣璞表現出色，獲得122.17分；美國隊舍尼菲爾德(Justin Schoenefeld)穩定發揮，拿下114.48分。

最終，美國隊以338.34分奪冠，中國隊以324.22分鍍銀，加拿大隊290.98分獲得銅牌；摔掉金牌的賈宗洋掩面痛哭。

美國隊直到美東時間8日，才由36歲的滑雪女將琳西‧傑可貝利斯(Lindsey Jacobellis)在單板滑雪女子障礙追逐賽，為美國隊拿下北京冬奧首面金牌；翌日，美籍華裔花式滑冰選手陳巍(Nathan Chen)拿下花滑男子單人滑自由滑金牌，美籍韓裔雪板好手金善(Chloe Kim)勇奪女子單板雪板金牌，美國隊再取自由式滑雪空中技巧混合團體賽金牌。

美國隊在北京10日(美東9日)拿下三面金牌，當天總獲獎牌數以十面，排名參賽國第四，但若計入俄羅斯奧會(ROC)則為第五。

北京冬奧10日(美東9日)獎牌榜顯示，奧地利以13面獎牌稱霸，挪威和加拿大以12面並列第二，第三從缺，但挪威有五面金牌，加國僅一面，ROC拿下11面獎牌名列第四，美國則以十面獎牌排名第五。

北京冬奧 滑雪 加拿大

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