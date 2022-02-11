太冷 冬奧二階段頒獎 先給「冰墩墩」隨後領獎牌

北京冬奧的吉祥物是周邊鑲著橄欖枝金框造型的熊貓「冰墩墩」。圖為10日頒獎儀式前，禮儀小姐手捧冰墩墩，送給獲獎選手。（Getty Images）

北京冬奧 開幕以來吸引各界運動愛好者搶先觀看，但觀眾、甚至選手可能心中都出現這樣的疑問，「為何賽後頒獎典禮上，得獎選手手中拿的不是獎牌，而是本屆冬奧的吉祥物『冰墩墩』？」

根據夏季奧運 的傳統，獎牌通常會直接在賽後頒獎典禮上頒發給選手；但礙於冬季奧運的賽場氣溫非常低，考量到選手不適合在這樣的環境條件下久候頒獎典禮，因此將頒獎分為兩個儀式；選手們在賽後頒獎典禮上會先拿到獎牌的臨時替代品，亦即周邊鑲著橄欖枝金框造型的熊貓吉祥物「冰墩墩」。

之後，才會舉行頒獎儀式，且與比賽地點大多不相同，其中一個地點位於北京國家體育館(Beijing National Stadium)與水立方北京國家游泳中心( National Aquatics Center)中間處；另一個頒獎地點則是在位於北京西北處120哩的張家口市，這是包括跳台滑雪 (Ski Jumping)、冬季兩項(Biathlon，越野滑雪和步槍射擊)、北歐混合式滑雪(Nordic Combined)、自由式滑雪(Freestyle skiing)和單板滑雪(snowboarding)等比賽項目的賽場。

不過阿爾卑斯式滑雪(Alpine Skiing)和其他滑雪類競賽項目則例外，勝利選手可直接在賽後頒獎上獲得獎牌；這是因為大多滑雪競賽場地都在不同的地方，距離北京頒獎典禮現場距離都超過60哩，加上許多選手不只參加一個項目的比賽、賽程連續好幾天，因此不便長途跋涉到北京的頒獎典禮。

另外，「冰墩墩」也在中國引發搶購潮，在供不應求的強況下更激發黃牛炒作，價格翻漲數倍，當地警方已查獲3名非法黃牛並裁罰。