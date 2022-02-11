我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

房價隨利率漲 獨棟屋售價中位數36萬1700元…漲了14%

太冷 冬奧二階段頒獎 先給「冰墩墩」隨後領獎牌

編譯林梅婕／綜合10日電
北京冬奧的吉祥物是周邊鑲著橄欖枝金框造型的熊貓「冰墩墩」。圖為10日頒獎儀式前，禮儀小姐手捧冰墩墩，送給獲獎選手。（Getty Images）
北京冬奧的吉祥物是周邊鑲著橄欖枝金框造型的熊貓「冰墩墩」。圖為10日頒獎儀式前，禮儀小姐手捧冰墩墩，送給獲獎選手。（Getty Images）

北京冬奧開幕以來吸引各界運動愛好者搶先觀看，但觀眾、甚至選手可能心中都出現這樣的疑問，「為何賽後頒獎典禮上，得獎選手手中拿的不是獎牌，而是本屆冬奧的吉祥物『冰墩墩』？」

根據夏季奧運的傳統，獎牌通常會直接在賽後頒獎典禮上頒發給選手；但礙於冬季奧運的賽場氣溫非常低，考量到選手不適合在這樣的環境條件下久候頒獎典禮，因此將頒獎分為兩個儀式；選手們在賽後頒獎典禮上會先拿到獎牌的臨時替代品，亦即周邊鑲著橄欖枝金框造型的熊貓吉祥物「冰墩墩」。

之後，才會舉行頒獎儀式，且與比賽地點大多不相同，其中一個地點位於北京國家體育館(Beijing National Stadium)與水立方北京國家游泳中心( National Aquatics Center)中間處；另一個頒獎地點則是在位於北京西北處120哩的張家口市，這是包括跳台滑雪(Ski Jumping)、冬季兩項(Biathlon，越野滑雪和步槍射擊)、北歐混合式滑雪(Nordic Combined)、自由式滑雪(Freestyle skiing)和單板滑雪(snowboarding)等比賽項目的賽場。

不過阿爾卑斯式滑雪(Alpine Skiing)和其他滑雪類競賽項目則例外，勝利選手可直接在賽後頒獎上獲得獎牌；這是因為大多滑雪競賽場地都在不同的地方，距離北京頒獎典禮現場距離都超過60哩，加上許多選手不只參加一個項目的比賽、賽程連續好幾天，因此不便長途跋涉到北京的頒獎典禮。

另外，「冰墩墩」也在中國引發搶購潮，在供不應求的強況下更激發黃牛炒作，價格翻漲數倍，當地警方已查獲3名非法黃牛並裁罰。

滑雪 北京冬奧 奧運

上一則

高通膨吃不消 美國1家戶每月支出多250元

下一則

虎父無犬子 滑雪父子檔時隔34年摘同金

延伸閱讀

冬奧／單板滑雪男子決賽 平野步夢奪金 肖恩懷特第4

冬奧／單板滑雪男子決賽 平野步夢奪金 肖恩懷特第4
北京冬奧引燃南韓反華潮 中國留學生無端被毆

北京冬奧引燃南韓反華潮 中國留學生無端被毆
北京冬奧敏感時刻 愛爾蘭參議院譴責中國種族滅絕

北京冬奧敏感時刻 愛爾蘭參議院譴責中國種族滅絕
冬奧／實力差太多 美國冰球8：0輕取中國

冬奧／實力差太多 美國冰球8：0輕取中國

熱門新聞

美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
1998年長野冬奧，關穎珊得知自己獲得銀牌時，難掩激動神情。(Getty Images)

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

2022-02-09 09:06
冬奧火炬台別出心裁，台面由各個國家名牌組成。最後一棒火炬手由迪妮格爾依拉木江(左)和趙嘉文(右)完成傳遞。(美聯社)

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

2022-02-04 09:06
中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

2022-02-09 02:28
伊斯蘭國IS首腦庫雷希3日凌晨用自殺炸彈炸毀自己和家人的住所。（歐新社）

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

2022-02-04 10:08

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光