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榮耀&驕傲 亞裔美國人 冬奧大贏家

記者胡玉立／綜合報導
華裔花式滑冰選手陳巍生長於鹽湖城，對自己的中國血統、與北京的聯繫感到自豪。（路透）
華裔花式滑冰選手陳巍生長於鹽湖城，對自己的中國血統、與北京的聯繫感到自豪。（路透）

美國亞裔選手在北京冬奧會期間表現極其亮眼，陳巍(Nathan Chen)、金善(Chloe Kim)和谷愛凌(Eileen Gu)等重量級選手都漂亮奪金；儘管陳巍和金善等人的勝利，絕非消除亞裔仇恨的靈丹妙藥，但在農曆新年期間對這些傑出亞裔選手湧現出來的愛和支持，絕對是本屆奧運一大亮點。

其中，22歲的華裔花式滑冰名將陳巍10日在花式滑冰男子單人項目中，毫無懸念地拿下個人生涯首面金牌；上次在此項目奪金的美國選手，是2010年溫哥華冬奧時的萊薩切克(Evan Lysacek)。

21歲的美籍韓裔雪板好手金善，10日勇奪女子單板滑雪U型場地技巧(Halfpipe，或稱「單板雪板」)金牌，是冬奧史上第一位蟬聯女子單板雪板冠軍的女選手。

生於加州的谷愛凌，7日在自由式滑雪女子大跳台決賽項目奪得金牌，她是代表中國而非美...
生於加州的谷愛凌，7日在自由式滑雪女子大跳台決賽項目奪得金牌，她是代表中國而非美國參賽，在中國聲名鵲起的她也為此面臨爭議。（歐新社）

至於加州出生、現年18歲的谷愛凌，7日在自由式滑雪女子大跳台決賽項目奪得金牌，她是代表中國而非美國參賽，在中國聲名鵲起的她也為此面臨爭議。

這些運動員的成就，已引發亞裔美國人的自豪感受，受人尊敬的韓裔作家李明錦(Min Jin Lee)上推特發文寫道：「亞裔美國人的奧運表現出色。你們讓我們感到驕傲；你們的堅強、犧牲、創意、遠見和熱情，我們都看到了。」

陳巍在北京記者會上中英文都流利，是許多亞裔美國人在兩種文化之間平衡發展的代表。

陳巍生長於鹽湖城，對自己的中國血統、與北京的聯繫感到自豪；他說：「我媽來自北京，我父母是在北京認識的，所以我在這裡有很多親人，與中國有密切聯繫。有機會來到這裡真是太好了。」

美國亞裔選手在北京冬奧會期間表現亮眼，圖為韓裔金善(Chloe Kim)在單板雪...
美國亞裔選手在北京冬奧會期間表現亮眼，圖為韓裔金善(Chloe Kim)在單板雪板項目決賽中奪冠。（Getty Images）

金善大聲感謝父母在自己多年來追求夢想時所給予的支持；她推文寫道：「永遠愛你，爸爸。沒有你和媽媽一路來的愛和支持，我不可能踏上這段狂野旅程。」

金善曾在寶鹼(Procter & Gamble)廣告中，展示青少年時期在美國成長的錄影畫面，裡面有她家人在她受挫掙扎時，扶她站起來的全紀錄。

陳巍和金善都曾在2018年參與韓國平昌冬奧；在那之後，全球陷入疫情重創，針對亞裔美國人的仇恨犯罪激增；根據「制止仇恨亞太裔」 (Stop AAPI Hate) 組織統計，2020年3月19日至2021年6月31日，有超過9000起反亞裔仇恨事件呈報。

亞裔 陳巍 北京冬奧

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