虎父無犬子 滑雪父子檔時隔34年摘同金

奧地利高山滑雪選手斯拓茲(右)10日摘下北京冬奧全能項目金牌，他父親逾30年前也曾在該項目摘金。圖為他勝出後隊友與他擁抱。（歐新社）

虎父無犬子，奧地利高山滑雪 選手斯拓茲(Johannes Strolz)10日拿下北京冬奧 全能(combined)項目的金牌，一如其父親逾30年前的戰績，他們成為首對在奧運 相同高山滑雪項目摘金的父子檔。

當年，老斯拓茲無緣衛冕 失意退隱

斯拓茲的父親休伯特．斯拓茲(Hubert Strolz)1988年在加拿大卡加利(Calgary)冬奧中，拿下高山滑雪全能項目金牌和大曲道銀牌，1992年在法國阿爾貝維爾(Albertville)冬奧差點贏牌，但最後錯過一道旗門而失去資格；斯拓茲同年9月出生，修伯特靠兒子出生，緩解此次比賽遺憾。

大約一個月前，29歲的斯拓茲甚至還不是滑雪強國奧地利的國家隊成員；他個人職涯最佳成績是八年多前在世界盃拿下第十名，隨後在當年最後一季退出滑雪強國奧地利的國家隊。

他去年失去贊助，只好在家鄉當警察開巡邏車和管制交通，以及在自家農場幫忙來補貼收入。

他後來在今年1月瑞士阿德爾博登(Adelboden)贏得曲道賽，拿到參加北京冬奧的資格。

斯拓茲10日滑降賽速度排名第四，但在曲道賽卻比其他選手快上半秒，助他領先被看好的挪威選手基爾德(Aleksander Aamodt Kilde)0.58秒，最後以2分31.43秒奪冠；加拿大選手克勞福(James Crawford)拿下銅牌，落後斯拓茲0.68秒。

全能項目會加總滑降賽和曲道賽的時間。

滑雪經常是種家族傳承的運動，北京冬奧也成為家族大事紀。

今年，小斯拓茲為他圓夢 不敢置信

「對我來說，這一刻真美好，我很感激能夠實現夢想，能像我父親1988年在卡加利奧運一樣手持金牌；沒錯，這就是美夢成真。」斯拓茲表示：「這面金牌就是我的全世界。」

斯拓茲依據疫情規定只能將金牌掛上脖子，他不停搖頭顯得不敢置信。

奧地利男子高山滑雪國家隊總教練普拉赫(Andreas Puelacher)表示：「這令人驚訝，奧地利隊伍很強，要加入並不容易。」

斯拓茲繼續準備個人曲道滑雪項目，專業滑雪板人員協助他籌備滑降雪板；斯拓茲表示，他向奧地利超大曲道(Super-G)金牌得主梅爾(Matthias Mayer)借到很快的滑雪板，「我的滑雪板很完美，尤其是滑降雪板，根本就是火箭。」