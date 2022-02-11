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勝者為王 歸化中國運動員 只有奪牌才被愛

編譯陳韻涵／綜合10日電
歸化中國籍的滑冰選手朱易，首次參加奧運因兩度在場上失常跌跤，遭中國網民質疑她參賽資格，要她滾回美國。（歐新社）
歸化中國籍的滑冰選手朱易，首次參加奧運因兩度在場上失常跌跤，遭中國網民質疑她參賽資格，要她滾回美國。（歐新社）

華盛頓郵報(Washington Post)報導，中國國家體育總局為北京冬奧招來許多歸化運動員，但粉絲只在選手得勝，才愛他們。

中美混血的18歲自由式滑雪好手谷愛凌(Eileen Gu)8日贏得自由式滑雪女子大跳台冠軍，這位在加州出生成長的滑冰甜心賽後受訪時，以流利的雙語回答記者提問；谷愛凌對以英語提問的記者避答國籍問題，以及關於中國網球好手彭帥(Peng Shuai)的性騷擾風波。

面對中國記者形容她身為「北京女孩」(Beijing girl)，能否以方言說明最愛的中國菜餚；谷愛凌以流利的北京腔普通話表示，她最喜歡北京烤鴨。

谷愛凌在奧運賽場及賽後的表現，受到中國民眾愛戴；相較之下，首次參加奧運卻兩度在場上失常跌跤的滑冰選手朱易(Zhu Yi)，卻面臨中國網民嘲諷。

19歲的朱易遭中國網民撻伐，指她的普通話不夠流利，質疑她參加奧運的資格，要她滾回美國；中國網友對朱易的霸凌程度過甚，驚動中國網管介入審查。

中國近年來更加仰賴歸化運動員為國爭光，尤其是在熱門奪牌項目，如花滑、冰上曲棍球和滑雪項目；但將中國體育賽事國際化的實驗，並未讓狂熱的民族主義粉絲靜觀其變，反而更密切的關注歸化選手的一舉一動和比賽表現。

當一切順利，如谷愛凌的情況，觀眾會自豪地接納她們；然而，一旦出現失誤，歸化便成為雙面刃。

中國官方沒有解釋歸化運動員如何適應中國法律，以及未來代表國家隊出賽的機制；中國不承認雙重國籍，保守派人士強烈反對鬆綁中國嚴格的移民法。

北京運動播報員王申(Sean Wang)說，中國隊如果全都是非典型中國臉孔的運動員，尤其是在中國境內舉辦的冬奧賽事，「一般中國人恐怕難以接受。」。

歸化在許多國家的體育競賽中很常見，許多美國人為母國出賽，但這種情況在中國卻很罕見。

聖路易密蘇里大學(University of Missouri-St. Louis)中國體育專家蘇珊‧布洛尼爾(Susan Brownell)說：「當我察覺(北京招募歸化運動員參加冬奧)這種情況發生時，相當震驚；過去從未發生，顯然是因為排外。」

北京冬奧 運動員 谷愛凌

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