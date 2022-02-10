槓杜魯多？加國亞伯達省終止接種令 卡車司機抗議已13天

由於加拿大總理杜魯多反對放寬防疫措施，卡車司機封路抗議的行動9日仍在持續。圖為被卡車堵塞的渥太華鬧區。（美聯社）

儘管加拿大 總理杜魯多 反對放寬新冠防疫措施，但各省陸續宣布放寬甚至取消相關措施；其中與聯邦政府最對抗的亞伯達省，從9日午夜開始完全取消備受爭議的疫苗 接種證明規定，學生戴口罩的規定將於下周結束，12歲以下兒童在任何地方都不必戴口罩。

魁北克省2月14日起取消室內活動場所限制，到3月14日取消其他大部分限制。薩斯喀徹溫省下周一開始不再需要疫苗護照，本月底前不再要求戴口罩；愛德華王子島2月17日起分三步解除限制。紐芬蘭和拉布拉多省也在計畫放寬限制。卑詩省則於下周一宣布放寬措施。

與此同時，抗議聯邦施打疫苗規定的自由車隊抗議活動進入第13天，不但沒有解決跡象，反而觸發執政聯邦自由黨的分歧，來自魁省的自由黨國會議員黎保爾(Joel Lightbound)砲轟杜魯多抗疫措施欠方向，漠視卡車司機的抗議。

路透民調指出，44%的人認為杜魯多及安省長省長福特(Doug Ford)對卡車司機抗議負有責任，指他們對不贊同強制接種疫苗的加拿大人態度傲慢。

但杜魯多警告，抗議活動正試圖封鎖經濟，影響人們的日常生活，必須停止，特別是連接加美的「大使橋」(Ambassador Bridge)給卡車堵塞封鎖，已影響兩國的貨運往來；大使橋一端的美國底特律，9日被迫關閉福特汽車工廠，同時警告說抗議活動或對北美汽車行業產生廣泛影響。

來源：CBC News: The National

安格斯‧瑞德研究所(Angus Reid Institute)顯示，加拿大人開始將這場已完全失控的抗議活動歸咎於美國，認為美國前總統川普時期在美國盛行的反疫苗活動蔓延至加拿大，特別是川普在抗議初期已明言表態支持。加拿大一名前官員表示，這次抗議對加拿大來說，無疑是個警鐘。

美國前駐加拿大大使海曼(Bruce Heyman)坦承，過去幾年美國政治中的極端一面，現已轉移到今天加拿大部分地區。

這場加拿大「自由車隊」抗議浪潮，從加國發端，不僅擴及早前的紐西蘭、澳洲，而且在美國也有響應。

在網上支持者的幫助下，美國的卡車司機也開始計畫類似於加拿大的示威活動；發起活動的卡車司機布萊恩布拉斯(Brian Brase)透露，卡車遊行路線可能從加州聖克里門(San Clemente)開始，終點是華盛頓特區。目前仍不清楚抗議車隊可能有多大，但在社媒已熱烈討論。