美疫情脫離「全面爆發」期 佛奇：防疫轉地方主導

白宮首席防疫專家佛奇表示，美國新冠疫情正逐漸脫離「全面爆發」階段，防疫將逐漸改由地方而非中央主導。圖為一位女子戴著口罩在曼哈頓時報廣場留影。（路透）

白宮首席防疫 專家佛奇(Anthony Fauci)表示，美國新冠疫情 正逐漸脫離「全面爆發」階段，防疫將逐漸改由地方而非中央主導；聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)9日則表示新冠住院和病歿率仍高，目前還不建議放寬室內口罩 令，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也呼籲已放寬口罩規定的州內民眾，應繼續遵從CDC防疫指南。

新冠肺炎2020年開始蔓延，佛奇表示民眾打新冠疫苗、接受醫療和先前曾遭感染等發展有助控制疫情。

佛奇表示：「美國正逐漸脫離全面爆發的階段，我們絕對可以成功遠離，而防疫決策也會逐漸改由地方推動，而非由聯邦主導。未來更多人可以自行決定，他們想要如何因應新冠病毒。」

佛奇表示，他希望未來數月內可停止一切防疫措施，包括口罩令；他也認同新冠防疫措施可在2022年結束。

儘管如此，佛奇警告地方衛生單位，萬一地方爆發疫情，恐須恢復部分防疫限制，「我們無法根除新冠病毒，但我期盼美國有朝一日會有夠多的人打疫苗，以及夠多人因之前感染而具保護力，讓我們很快揮別防疫措施」。

德拉瓦、紐約和加州本周陸續宣布，有意或將在近日解除室內口罩令，康乃狄克、新澤西和麻州等州則已取消學校口罩規定；儘管多州州長陸續鬆綁室內口罩令，但瓦倫斯基表示，CDC還不打算建議鬆綁口罩令。

自2020年以來，逾90萬名美國人死於新冠肺炎；不過近日新增病例已迅速降低。

來源：New York Post

瓦倫斯基在白宮簡報時指出：「我們還在討論防疫指南，目前美國新冠住院人數居高不下，病歿率也是。所以雖然我們努力朝該目標前進，並樂見當前疫情趨勢，但我們還沒走到那一步。」

瓦倫斯基表示，現階段仍建議高傳播地區民眾繼續戴口罩，幾乎全國公共室內場合均屬此類。根據CDC，美國99%的郡仍有高度傳播率。

莎奇9日在記者會中指出，在近日放寬口罩令的州中，當局仍建議州民繼續遵守CDC戴口罩的規定。

莎奇指出，由於新冠疫情數據持續變化，醫師會繼續評估防疫建議適用性，白宮尊重地方政府發布的指南與規定，但聯邦政府也會繼續支持專家建議，並鼓勵民眾遵守。