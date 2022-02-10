疫情趨緩 紐約州、麻州等解除部分口罩令、接種令

紐約州州長霍楚9日宣布自10日起放鬆室內公共場所的強制口罩令，但學校口罩令仍維持。圖為曼哈頓一家商店門口貼著戴口罩才能入內的告示。（美聯社）

近來全美各地開始出現新冠疫情趨緩的情勢，地方政府逐漸放寬防疫限制；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日宣布，10日起解除大部分室內公共場所強制戴口罩 及出示新冠疫苗證明的規定，麻州 和伊利諾州也開始放寬口罩令；但路透報導稱變種病毒Omicron 仍持續肆虐，截至9日全球新冠肺炎確診案例已突破4億大關，平均單日確診超過200萬例；世衛組織(WHO)更指全美感染Omicorn病歿人數占全球的五分之一。

有鑑於確診案例和住院率下降，霍楚宣布放寬紐約州的防疫限制，並表示：「經過漫長兩年的抗疫，我們一直等著這一刻到來，我們的工作還沒結束，但我們正朝著光明的方向前進。」

不過紐約州府的官員表示，校園防疫政策將待2月底寒假結束後，評估3月開學第一周的情勢包括確診人數和比率等因素，再決定是否解除強制口罩令；而由州政府監管的單位如安養中心和獄所，強制口罩令仍會繼續實施。

全國人口最多的城市之一、紐約市市長亞當斯(Eric Adams)則表示，民眾若欲前往餐廳、健身房、電影院等室內公共場所，仍需出示新冠疫苗的接種證明。

康州、德拉瓦州和新澤西州已宣布本月底將解除學校的強制口罩令。圖為康州梅瑞登市一學校學生戴著口罩上課。（美聯社）

麻州州長貝克(Charlie Baker)也在9日宣布，自2月28日起校園師生都不再強制要求戴口罩；貝克聲稱兒童感染新冠肺炎出現重症的風險較低，加上兒童新冠疫苗覆蓋率位居全國第二，「比起疫情剛爆發時，我們多了更多抗疫的手段」。

來源：CBS Boston

不過麻州學區仍有權決定恢復口罩令，教育廳也可根據特殊情況制定其他規定；貝克強調，學生個人可繼續戴著口罩，「但是時候讓我們的孩子感受到回歸正常生活的樣子，在可見的未來，新冠肺炎如其他疾病，都將與我們共存」。

上周伊利諾州州長普利茨克(J.B. Pritzker)以行政命令發布的校園強制口罩令遭到法院駁回，該州部分學區陸續解除口罩令，但部分學區如全美第三大的芝加哥公立學校(Chicago Public Schools)仍繼續實施口罩令。

路透分析，自Omicron爆發以來，該病毒已成為全球疫情的主要感染源，過去五周內連續七天平均單日死亡人數仍成長70%。

另外，全球確診案例從2億增加到3億時花了五個月的時間，但從3億暴增到4億卻只花一個多月，突顯Omicron的超強傳染力。

美國更是全球連續七天單日平均確診案例最高的國家，甚至還曾出現每三天就新增100萬例的情況；但自今年1月的巔峰期過後，全美確診和住院率都開始有減緩的趨勢。

世衛組織在8日表示，自去年11月爆發Omicron後，全球染疫死亡的案例約50萬人，且美國就占了10萬例。