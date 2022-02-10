疫情趨緩 紐約州、麻州等解除部分口罩令、接種令
近來全美各地開始出現新冠疫情趨緩的情勢，地方政府逐漸放寬防疫限制；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日宣布，10日起解除大部分室內公共場所強制戴口罩及出示新冠疫苗證明的規定，麻州和伊利諾州也開始放寬口罩令；但路透報導稱變種病毒Omicron仍持續肆虐，截至9日全球新冠肺炎確診案例已突破4億大關，平均單日確診超過200萬例；世衛組織(WHO)更指全美感染Omicorn病歿人數占全球的五分之一。
有鑑於確診案例和住院率下降，霍楚宣布放寬紐約州的防疫限制，並表示：「經過漫長兩年的抗疫，我們一直等著這一刻到來，我們的工作還沒結束，但我們正朝著光明的方向前進。」
不過紐約州府的官員表示，校園防疫政策將待2月底寒假結束後，評估3月開學第一周的情勢包括確診人數和比率等因素，再決定是否解除強制口罩令；而由州政府監管的單位如安養中心和獄所，強制口罩令仍會繼續實施。
全國人口最多的城市之一、紐約市市長亞當斯(Eric Adams)則表示，民眾若欲前往餐廳、健身房、電影院等室內公共場所，仍需出示新冠疫苗的接種證明。
麻州州長貝克(Charlie Baker)也在9日宣布，自2月28日起校園師生都不再強制要求戴口罩；貝克聲稱兒童感染新冠肺炎出現重症的風險較低，加上兒童新冠疫苗覆蓋率位居全國第二，「比起疫情剛爆發時，我們多了更多抗疫的手段」。
來源：CBS Boston
不過麻州學區仍有權決定恢復口罩令，教育廳也可根據特殊情況制定其他規定；貝克強調，學生個人可繼續戴著口罩，「但是時候讓我們的孩子感受到回歸正常生活的樣子，在可見的未來，新冠肺炎如其他疾病，都將與我們共存」。
上周伊利諾州州長普利茨克(J.B. Pritzker)以行政命令發布的校園強制口罩令遭到法院駁回，該州部分學區陸續解除口罩令，但部分學區如全美第三大的芝加哥公立學校(Chicago Public Schools)仍繼續實施口罩令。
路透分析，自Omicron爆發以來，該病毒已成為全球疫情的主要感染源，過去五周內連續七天平均單日死亡人數仍成長70%。
另外，全球確診案例從2億增加到3億時花了五個月的時間，但從3億暴增到4億卻只花一個多月，突顯Omicron的超強傳染力。
美國更是全球連續七天單日平均確診案例最高的國家，甚至還曾出現每三天就新增100萬例的情況；但自今年1月的巔峰期過後，全美確診和住院率都開始有減緩的趨勢。
世衛組織在8日表示，自去年11月爆發Omicron後，全球染疫死亡的案例約50萬人，且美國就占了10萬例。
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