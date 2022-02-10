懲戒議員掀波 川普再批麥康諾：你不代表共和黨

前總統川普抨擊參院少數黨領袖麥康諾（右）「不代表共和黨」。(Getty Images )

在參院少數黨領袖麥康諾 批評共和黨 全國委員會(RNC)懲戒本黨國會眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney)和金辛格(Adam Kinzinger)，以及不滿RNC將去年1月6日衝擊國會事件定性為「合法的政治表述」後，前總統川普 9日抨擊麥康諾「不代表共和黨」。

川普發表聲明說：「麥康諾不能代表共和黨，也不代表絕大多數共和黨選民的意見，在制止美國史上最具詐欺性的選舉上，他沒有為選民做任何事。」川普再度提及2020年選舉是被從他的手中偷走的說法，稱「如果麥康諾不是這樣，美國就會強大而自豪，而不是軟弱和尷尬。」

川普經常攻擊麥康諾承認拜登總統合法贏得2020年大選，並拒絕接受大選存在大規模詐欺的說法。

RNC做出懲戒錢尼和金辛格的決議，是因為他們在國會特別委員會調查國會暴亂上發揮作用；但麥康諾批評說，RNC的懲戒決議顯然是認為衝擊國會屬於「合法的政治表達」，他說：「2020年的選舉得到合法認證，權力要從上屆政府轉移到新一屆政府手中，但我們都目睹發生了什麼，這是一場旨在阻止合法移交權力的暴力叛亂。」

RNC主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)拒絕認為RNC決議中的「合法政治表述」是指衝擊國會的暴力者，而是指參與和平示威的人。

麥克丹尼爾8日在保守派網站「里民會聽」(Townhall)發表評論說，她多次譴責衝擊國會暴亂，並譴責媒體誤解RNC的懲戒決議，「如果媒體想知道為何得不到民眾的信任，就該看看他們對RNC譴責錢尼和金辛格決議的報導是多麼的無恥和虛偽。」