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國會暴亂今年首場審判 被告自拍影片列證據 子女列證人

記者胡玉立／綜合報導
國會暴亂審判迄今約有200人認罪，近90人被判刑；石油業工人雷菲特被控攜手槍衝進國會大廈、干擾執法人員及妨礙國會認證2020年選舉結果。（圖取自司法部）
國會暴亂審判迄今約有200人認罪，近90人被判刑；石油業工人雷菲特被控攜手槍衝進國會大廈、干擾執法人員及妨礙國會認證2020年選舉結果。（圖取自司法部）

2021年1月6日國會暴亂今年首椿審判訂28日展開，這椿審判被視為司法部對國會暴亂大規模調查的重要轉折點。檢方日前預先公布他們打算提供的大批證據清單，其中包括監控錄影帶、警方通話、簡訊、地理位置數據、特勤局(Secret Service)幹員和被告子女的證詞。

國會暴亂的審判迄今約有200人針對破壞和平權力交接的暴力襲擊相關指控認罪；其中近90人被判刑；28日開始的這椿審判被告，是石油業工人雷菲特(Guy Wesley Reffitt)。檢察官指稱，雷菲特是德州極右翼反政府組織「百分之三者」(Three Percenters)成員，此組織力挺槍枝權利運動；雷菲特被控攜手槍衝進國會大廈、干擾執法人員及妨礙國會認證2020年選舉結果。

雷菲特審判將在華府聯邦地方法院進行，這次審判也是檢方首次公布他們指控其他數十名類似被告的證據；檢方必須證明執法人員確實受到騷亂的「不利影響」、以及雷菲特是非法阻止國會工作的親川普暴徒之一。

檢察官為此找了大量證人和證據，並於7日晚間公布清單，其中大部分內容已在以前的法庭文件和聽證會披露，但仍有部分新證據；顯示未來待審案件可能也披露類似證據。

雷菲特過去曾公開反駁他參與國會大廈任何行動的指控；非營利調查新聞網站ProPublica去年春天取得雷菲特的信，他那時表示，「沒有起義，沒有陰謀，沒有邪惡計畫，也沒理由這麼想。 」

除了雷菲特的審判之外，今年稍晚還有其他更複雜審判待進行；其中包括極右翼組織「驕傲男孩」(Proud Boys)四名領導人訂5月在華府受審；11名「守誓者」(Oath Keepers)民兵組織成員進行審判，他們被控犯下煽動陰謀罪。

檢方表示，雷菲特的審判證據，有當天在國會警察指揮中心工作的官員提供的監控系統錄影帶、無線電和電話通訊內容；另外三名國會官員將就他們與雷菲特和其他暴徒成員的直接互動作證，其他證人包括特勤局幹員等。

政府大部分證據來自對雷菲特財產執行搜查令，以及被告兩名青少年子女的證詞；其中包括雷菲特在國會暴亂期間用全景相機拍攝的31分鐘影片，另有一段近兩小時名為「德州會議Zoom」影片，可能是雷菲特參加德州「百分之三者」主辦的線上活動內容。

德州 華府 檢察官

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