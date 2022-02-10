白宮密件放海湖莊園 甚至塗改撕毀 川普違法恐遭查

前總統川普涉嫌違法將白宮檔案資料帶回佛州其私人住處海湖莊園，檔案局已要求司法部調查川普的做法。（Getty Images）

前總統川普 涉嫌違法將白宮 檔案資料帶回佛州其私人住處海湖莊園(Mar-a-Lago)，這批檔案雖已經國家檔案局收回，但檔案局已要求司法部 調查川普的做法，聯邦執法機關也正討論應否就川普可能犯罪進行調查。

媒體最近報導，有關人員已從海湖莊園收回15箱資料，都是川普未按應有程序交給政府；此外，川普已交還另一批已撕毀的白宮文件；兩名知情人士透露，國家檔案局人員懷疑川普在處理政府文件，包括一些被視為機密文件時，可能違反法律，因此聯絡了司法部。

是否調查川普？有關人員表示還在初步討論，目前仍不清楚司法部的決定，也有可能僅收回機密材料便告一段落。司法部對此拒絕置評。

根據「總統文件法」(Presidential Records Act)，在任總統必須保存與總統公務有關的備忘錄、信件、筆記、電子郵件、傳真和其他書面通訊等，然而川普無視法規，早已引起歷史學家和法律觀察家的擔憂；網路政治媒體Politico2018年首次報導川普有撕毀官方文件的習慣，但官方從未面對此問題，直至最近國會眾院特別委員會調查國會暴亂事件時，再次揭發川普不當處理白宮檔案。

華盛頓郵報上月底報導，國家檔案局提交給委員會的白宮文件，部分是已被撕毀而重新黏合的，之後檔案局證實從海湖莊園收回了15箱材料，其中包括川普與北韓領袖金正恩的通信；也有一些曾遭塗改刪減。

檔案局在本周初說，正繼續搜尋更多文件 ；換言之，有些可能已下落不明。

川普在9日發聲明說已跟國家檔案局作了「合作及尊重」的討論，並按「總統文件法」送還裝有文件的箱子，同時批評媒體將他與國家檔案局描述成敵對關係；川普還不忘自我吹捧，說「有朝一日，大部分文件將在川普總統圖書館展出，讓公眾看到我的政府所取得的令人難以置信成就」。

多位民主黨國會委員會主席要求對川普的做法展開調查，但法律專家指出，國家檔案局缺乏真正的執法機制，近年來，各級政府都存在違反聯邦檔案法的行為，最常見的是使用非官方的電子郵件和電話帳戶，因此很難對川普展開刑事調查。