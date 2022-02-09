我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

服裝寬鬆2公分…跳台滑雪5人取消資格 憤怒淚崩

記者胡玉立／綜合報導
德國選手阿爾特豪斯(Katharina Althaus)。(歐新社)
德國選手阿爾特豪斯(Katharina Althaus)。(歐新社)

FIS遭批「毀了女子跳台滑雪運動」

國際滑雪總會(International Ski Federation，FIS)7日以「緊身衣過於寬鬆、具空氣動力學優勢」為由，取消五位跳台滑雪女選手的「跳台滑雪混合團體」決賽資格；選手們眼看奪牌夢碎，當場憤怒淚崩，FIS則身陷火線，遭痛罵「毀了女子跳台滑雪運動」。

FIS在首輪比賽期間檢查選手服裝，然後宣布取消五名女性參賽者資格；被判喪失資格選手包括個人跳台滑雪銀牌得主德國選手阿爾特豪斯(Katharina Althaus)、世界盃冠軍紀錄保持者日本跳台滑雪明星高梨沙羅(Sara Takanashi)、奧地利選手史托茲(Daniela Iraschko Stolz)，以及挪威選手斯特羅姆(Anna Odine Stroem)和歐普塞斯(Silje Opseth)。

好成績被取消 高梨沙羅哭了

高梨沙羅7日遭FIS指她緊身衣「寬鬆兩公分」，首輪好成績被取消；高梨自責哭泣並很快離開賽場，日本最終只獲得第四名。挪威隊選手奧普塞特也流下了眼淚，她告訴記者她的服裝與她5日比賽時一樣，那時卻沒有任何問題。

風阻影響比賽成績 裝備定期檢查

風阻在跳台滑雪中扮演重要作用，官員定期檢查滑雪板和服裝，以確保參賽者未獲得不公平優勢；FIS表示，少數國家在抵達北京前趁機製造專為奧運使用的、違反規則的服裝。

「跳台滑雪混合團體」是冬奧今年首度新增項目，由兩男兩女組成一隊；斯洛維尼亞獲得金牌，俄羅斯奧會摘銀，奪銅的加拿大則迎來隊史第一面跳台滑雪冬奧獎牌；但整場比賽因五名女將被判失格，眾人焦點全都放在這項服裝規則上。

德國隊曾四度奪下世界冠軍，因女將阿爾特豪斯被取消資格未能晉級決賽後憤怒表示，「FIS的行動摧毀女子跳台滑雪，這就是你摧毀國家、發展和整個運動的方式。」

德國滑協：這是鬧劇 但笑不出來

德國滑雪協會北歐區主席赫特爾(Horst Huttel)表示，「這是場鬧劇，但我笑不出來；四個跳台滑雪強國碰到這種情況，令人憤慨。」

挪威跳台滑雪體育主管布拉森(Clas Brede Braathen)則說，問題早該在奧運前處理，「跳台滑雪運動歷經黑暗時日，」他表示，「我真的無語，我為我們這項運動感到痛苦。」

滑雪 德國 奧運

上一則

NHL球星未參賽 中國隊逾半是外國球員 盼現冰上奇蹟

下一則

華裔名將陳巍花滑短曲破世界紀錄 有望摘金

延伸閱讀

冬奧／滑雪曲道再失手 美名將雪佛林沮喪坐下

冬奧／滑雪曲道再失手 美名將雪佛林沮喪坐下
科州滑雪勝地打8折 登山纜車癱瘓 4萬人網上連署抵制

科州滑雪勝地打8折 登山纜車癱瘓 4萬人網上連署抵制
冬奧／決賽前彈琴紓壓 谷愛凌奪金秘訣：睡飽10小時

冬奧／決賽前彈琴紓壓 谷愛凌奪金秘訣：睡飽10小時
奧地利好手梅爾超大曲道衛冕成功 連3屆冬奧奪金

奧地利好手梅爾超大曲道衛冕成功 連3屆冬奧奪金

熱門新聞

美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
美國出生的谷愛凌日前因壓力大，出現重大失誤後黯然離場，但她最終拿下代表中國的冬奧首金。(路透)

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

2022-02-08 02:29
冬奧火炬台別出心裁，台面由各個國家名牌組成。最後一棒火炬手由迪妮格爾依拉木江(左)和趙嘉文(右)完成傳遞。(美聯社)

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

2022-02-04 09:06
伊斯蘭國IS首腦庫雷希3日凌晨用自殺炸彈炸毀自己和家人的住所。（歐新社）

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

2022-02-04 10:08
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
藉由北京冬奧，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭舉行兩人在新冠肺炎疫情爆發後的首度面對面會談。新華社

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

2022-02-04 10:34

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友

鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制