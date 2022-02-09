服裝寬鬆2公分…跳台滑雪5人取消資格 憤怒淚崩

德國選手阿爾特豪斯(Katharina Althaus)。(歐新社)

國際滑雪總會(International Ski Federation，FIS)7日以「緊身衣過於寬鬆、具空氣動力學優勢」為由，取消五位跳台滑雪女選手的「跳台滑雪混合團體」決賽資格；選手們眼看奪牌夢碎，當場憤怒淚崩，FIS則身陷火線，遭痛罵「毀了女子跳台滑雪運動」。

FIS在首輪比賽期間檢查選手服裝，然後宣布取消五名女性參賽者資格；被判喪失資格選手包括個人跳台滑雪銀牌得主德國 選手阿爾特豪斯(Katharina Althaus)、世界盃冠軍紀錄保持者日本跳台滑雪明星高梨沙羅(Sara Takanashi)、奧地利選手史托茲(Daniela Iraschko Stolz)，以及挪威選手斯特羅姆(Anna Odine Stroem)和歐普塞斯(Silje Opseth)。

好成績被取消 高梨沙羅哭了

高梨沙羅7日遭FIS指她緊身衣「寬鬆兩公分」，首輪好成績被取消；高梨自責哭泣並很快離開賽場，日本最終只獲得第四名。挪威隊選手奧普塞特也流下了眼淚，她告訴記者她的服裝與她5日比賽時一樣，那時卻沒有任何問題。

風阻影響比賽成績 裝備定期檢查

風阻在跳台滑雪中扮演重要作用，官員定期檢查滑雪板和服裝，以確保參賽者未獲得不公平優勢；FIS表示，少數國家在抵達北京前趁機製造專為奧運 使用的、違反規則的服裝。

「跳台滑雪混合團體」是冬奧今年首度新增項目，由兩男兩女組成一隊；斯洛維尼亞獲得金牌，俄羅斯奧會摘銀，奪銅的加拿大則迎來隊史第一面跳台滑雪冬奧獎牌；但整場比賽因五名女將被判失格，眾人焦點全都放在這項服裝規則上。

德國隊曾四度奪下世界冠軍，因女將阿爾特豪斯被取消資格未能晉級決賽後憤怒表示，「FIS的行動摧毀女子跳台滑雪，這就是你摧毀國家、發展和整個運動的方式。」

德國滑協：這是鬧劇 但笑不出來

德國滑雪協會北歐區主席赫特爾(Horst Huttel)表示，「這是場鬧劇，但我笑不出來；四個跳台滑雪強國碰到這種情況，令人憤慨。」

挪威跳台滑雪體育主管布拉森(Clas Brede Braathen)則說，問題早該在奧運前處理，「跳台滑雪運動歷經黑暗時日，」他表示，「我真的無語，我為我們這項運動感到痛苦。」