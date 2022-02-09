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NHL球星未參賽 中國隊逾半是外國球員 盼現冰上奇蹟

記者胡玉立／綜合報導
中國隊隊長葉勁光。(美聯社)
中國隊隊長葉勁光。(美聯社)

北京冬奧冰球男子組預賽10日開打，首仗由中國隊迎戰美國隊；兩個月前，中國隊與美、加、德等冰球強國同列A組，各方都不看好中國隊；但新冠疫情嚴重影響北美職業冰球聯盟(NHL)賽季，NHL明星球員被迫退出冬奧，美國隊改派大學生或小聯盟球員組隊參賽；10日冰球首戰，有15名外國出生球員的中國隊，正期盼出現「冰上奇蹟」。

NHL因疫情延賽太多、球員必須補賽無法出戰北京冬奧，有媒體形容，這猶如為中國隊「打開救生艙」；10日中國對陣美國，中國隊相信，以自己的實力，今年有可能出現自1980年美寧靜湖(Lake Placid)冬奧「冰上奇蹟」以來的最大冷門：那一年，是由一群美國大學生組隊擊敗蘇聯冰球隊，贏得金牌。

 「現身奧運，就是想贏得永遠留存在腦海裡的金牌。」中國隊隊長葉勁光說：「我們競爭力很強，也很努力，已共處很長時間，將發揮團隊合作。我想，我們會讓一些人刮目相看。」

葉勁光是入籍中國的華裔加拿大人，曾在NHL多年的他，英文姓名是布蘭登．葉(Brandon Yip)。

中國隊25名球員名單中，多達15位外國出生的球員；他們的核心團隊成員，來自加入俄羅斯大陸冰球聯盟(KHL)的北京崑崙紅星隊；也就是說，中國隊不但不會面對一個由NHL全明星球員組成的加拿大隊或美國隊，美加球隊將是大學生和小聯盟球員匆忙拼湊而成的、威脅較小的球隊，中國隊本身的拼鬥實力也更堅強。

「大家都知道我們已經相處很多年了，這肯定會成為主場優勢。」葉勁光說：「其他球隊在最後一分鐘被拼湊在一起。我們會好好利用這一點。」當其他球隊還在相互記名字時，中國隊許多球員已彼此互動多年，這兩年更因疫情封鎖而被迫近距離共處。

中國隊守門員史密斯(Jeremy Smith)也曾是NHL球員，被視為贏球一大關鍵的他表示，「誰知道會發生什麼？這是場短暫的錦標賽；就像任何其他錦標賽一樣，會發生一些事；連贏四場比賽，就可以贏得金牌。」

北京冬奧12支冰球隊，總排名前四名：三個小組冠軍和最好的第二名，將晉級最後四強。

北京冬奧 NHL 疫情

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