華裔名將陳巍花滑短曲破世界紀錄 有望摘金

陳巍刷新世界紀錄後，振奮握拳。(美聯社)

羽生結弦失誤 名列第八

華裔美籍滑冰名將陳巍 (Nathan Chen)美東7日(北京 8日)在花式滑冰男子短曲項目獲得113.97分，刷新世界紀錄，繼續向金牌邁進；日本選手鍵山優真(Yuma Kagiyama)和宇野昌磨(Shoma Uno)排名二、三，尋求冬奧三連霸的羽生結弦(Yuzuru Hanyu)則因失誤名列第八。

華裔美籍滑冰名將陳巍在花式滑冰男子短曲，刷新世界紀錄。(美聯社)

22歲的「四周跳王」陳巍開場依序完成四周跳、三周半跳，還有後續勾手四周接三周跳，下半場舞步展現豐沛情感，拿下技術分65.98，表演分47.99，總分113.97，打破羽生2020年締造的花滑男子短曲111.82分紀錄。

反觀力拼冬奧三連冠的羽生在第一個單跳四周就出現失誤，未完成動作，終場獲得技術分48.07、表演分47.08，總分95.15，以第八名晉級美東9日(北京10日)的男單自由滑長曲項目。

華裔美籍滑冰名將陳巍。(美聯社)

長曲賽前 陳巍：打掃房間

陳巍刷新世界紀錄後，振奮握拳，罕見展現激動情緒。

他被問到長曲項目賽前會如何打發時間，聳肩說道：「我已經在這裡一陣子了，有些衣服要洗，還要打掃房間，就是簡單的日常雜務，真的，沒什麼瘋狂的事。」

陳巍本周和美國隊在花式滑冰團體賽中贏得銀牌，他說：「我興高采烈，上屆(平昌)奧運 的短曲表項不如我所願，終於有機會能滑出自己想要的樣子，感覺真的很棒。」

陳巍和羽生在短曲賽前備受關注，他提到絕不能小看羽生，「兩屆奧運金牌是有原因的，就算不是史上最佳選手，他也是最佳選手之一」。

27歲的羽生在短曲項目，未能完成苦練多時的高難度四周半跳動作；他賽後受訪時表示，當時不巧滑到冰面的一個小洞卡住，自嘲「或許是冰不再喜歡我了」。

短曲失利 羽生淡然面對

羽生淡然面對短曲的失誤，強調長曲仍會盡力演出，「我還有一次機會，有很長的時間表演。」

日本後起之秀表現亮眼，18歲的洛桑冬季青年奧運冠軍鍵山在同為花滑選手的父親教練耳濡目染及指導下，展現過人天分，首次站上冬奧舞台便以108.12分排名第二；24歲的平昌冬奧會銀牌得主宇野則以105.90分的個人最好成績，排名第三。