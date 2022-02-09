彭帥沒事？法記者：中方管控採訪 疑慮難消

中國網球女將彭帥(右)8日在北京冬奧上露面，中為國際奧委會主席巴赫。(美聯社)

兩名法國「團隊報」(L’Equipe)記者本周獲准採訪中國網球女將彭帥 ，但記者之一的文圖亞克(Marc Ventouillac)8日指出，由於採訪在中方精心管控下進行，彭帥能否暢所欲言、自由行動，實在令人疑慮難消。

美聯社報導，文圖亞克及團隊報另一名記者獲准採訪彭帥，但房裡由一名中國奧委會官員負責替彭帥口譯；文圖亞克8日以英語表示，「無法證明」彭帥是否自由。

彭帥去年在微博發長文，指中國國務院 前副總理張高麗性侵 她，但文章很快便遭刪除；彭帥接下來幾周沒有露面，全球因此譁然，擔心她的安危。

團隊報獨家刊出彭帥專訪後翌日，文圖亞克向美聯社表示，自己搞不懂中方的意圖；北京刻在舉辦冬奧，中方官員允許團隊報記者採訪彭帥，或許是想止息彭帥發文風波，以便賽事能不蒙上陰影。

但文圖亞克指出，這次採訪是中國奧委會的宣傳戰舉動，中方官員盼望這次採訪，能顯示彭帥沒碰到麻煩。

彭帥接受團隊報採訪，加上更早之前舉國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)共進晚餐，另多次現身冬奧賽事場館，顯見彭帥的曝光有經心安排及控制；她三次參加奧運，曾名列網球女雙項目第一。

彭帥8日坐在巴赫身旁，觀賞在美出生、代表中國出賽的谷愛凌(Eileen Gu)在滑雪大跳台項目摘金，此舉顯然是想平息各國網球選手及粉絲的疑慮，不用懷疑她的下落。

文圖亞克指出，自己認為彭帥受訪及參觀冬奧，是因為中國共產黨、中國奧委會及很多中國人想釋出「彭帥沒事」的信息；文圖亞克形容彭帥「似乎氣色不錯」。

世界女子職業網球協會(WTA)主席兼執行長賽門(Steve Simon)指出，彭帥勇敢邁出一步，指控中國高官性侵她，WTA對此採取全球一致的做法，呼籲由合適的權威單位正式調查彭帥的指控，另WTA要有機會私下會見彭帥，討論她的處境。

彭帥受訪是由中國奧委會在國際奧委會協助下安排，團隊報為了能採訪到彭帥，同意預先提供採訪問題，並以一問一答的形式，逐字逐句刊出；團隊報表示，原安排訪問半小時，最後採訪到快一小時，除原先提的問題，還多問了八到十個問題，問答並沒經過審查。