川普暗示：白人男性是種族歧視受害者

川普使用煽動性語言，激起白人男性選民的憤怒，藉此贏得選票。(美聯社)

華盛頓郵報(WP)報導，前總統川普 身為富有白人男性，且獲選接下過去幾乎都是由白人男性擔任的職務，他上周在德州政治集會中暗示，他是種族歧視 的受害者，此話一出引人注目。

川普表示，有三名「激進、惡毒且有種族歧視的檢察官」，在調查他去年1月6日國會暴動的角色與川普集團的財務情況，這三名檢察官分別在喬治亞、紐約和華盛頓州。川普這番話呼應近日保守派日益頻繁的說法，即白人男性是種族主義 的受害者。

華郵報導，川普與其部分幕僚多年來因煽動言論和行動遭批種族歧視，如今他們試圖將此標籤貼回其批評者身上。他們大聲宣傳自己對種族主義的定義，無視美國歷史種族排斥行動中，讓白人獨享權力與財富的事實。

川普與其幕僚主張，為了讓美國更平等，大家必須受到平等對待，因此白人男性也不能處於弱勢。

華郵指出，這種偏離種族主義的定義反映出，民眾對國家該怎麼做才能更平等有根深柢固的歧見，且民眾看法往往呈現兩黨分歧。

舉例來說，共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)跟許多保守派抱怨，拜登總統決定指派非裔女性擔任大法官，此舉頗有冒犯之意且排除多數美國人。

整體而言，這些言論都將白人男性描述為受害人，並激怒許多少數族裔。

部分政治專家認為，定義種族主義並將反對者貼上「種族歧視者」的標籤，旨在利用選民不滿與怒氣獲得政治利益，川普等人常在競選活動中使用這招來激起選民怒氣。部分選民逐漸認為，平權活動已經太超過，懲罰到生為白人的族群。

根據去年丕優研究中心(Pew Research Center)的一項研究，77%共和黨人認為，美國幾乎不用或無須再努力，便可確保所有族裔的美國人都享有平等權利；但有74%民主黨人認為，美國還需要更多努力才能達到種族平等。

專家認為，隨著期中選舉接近，可能出現更多種族歧視的討論，保守派的策略是要點燃選民怒火，而非點燃希望。自由派維權人士在期中選舉前，應避免在推特引爆口水戰，不要試圖重新定義種族歧視。