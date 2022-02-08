我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

川普暗示：白人男性是種族歧視受害者

編譯郭宣含／綜合7日電
川普使用煽動性語言，激起白人男性選民的憤怒，藉此贏得選票。(美聯社)
川普使用煽動性語言，激起白人男性選民的憤怒，藉此贏得選票。(美聯社)

華盛頓郵報(WP)報導，前總統川普身為富有白人男性，且獲選接下過去幾乎都是由白人男性擔任的職務，他上周在德州政治集會中暗示，他是種族歧視的受害者，此話一出引人注目。

川普表示，有三名「激進、惡毒且有種族歧視的檢察官」，在調查他去年1月6日國會暴動的角色與川普集團的財務情況，這三名檢察官分別在喬治亞、紐約和華盛頓州。川普這番話呼應近日保守派日益頻繁的說法，即白人男性是種族主義的受害者。

華郵報導，川普與其部分幕僚多年來因煽動言論和行動遭批種族歧視，如今他們試圖將此標籤貼回其批評者身上。他們大聲宣傳自己對種族主義的定義，無視美國歷史種族排斥行動中，讓白人獨享權力與財富的事實。

川普與其幕僚主張，為了讓美國更平等，大家必須受到平等對待，因此白人男性也不能處於弱勢。

華郵指出，這種偏離種族主義的定義反映出，民眾對國家該怎麼做才能更平等有根深柢固的歧見，且民眾看法往往呈現兩黨分歧。

舉例來說，共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)跟許多保守派抱怨，拜登總統決定指派非裔女性擔任大法官，此舉頗有冒犯之意且排除多數美國人。

整體而言，這些言論都將白人男性描述為受害人，並激怒許多少數族裔。

部分政治專家認為，定義種族主義並將反對者貼上「種族歧視者」的標籤，旨在利用選民不滿與怒氣獲得政治利益，川普等人常在競選活動中使用這招來激起選民怒氣。部分選民逐漸認為，平權活動已經太超過，懲罰到生為白人的族群。

根據去年丕優研究中心(Pew Research Center)的一項研究，77%共和黨人認為，美國幾乎不用或無須再努力，便可確保所有族裔的美國人都享有平等權利；但有74%民主黨人認為，美國還需要更多努力才能達到種族平等。

專家認為，隨著期中選舉接近，可能出現更多種族歧視的討論，保守派的策略是要點燃選民怒火，而非點燃希望。自由派維權人士在期中選舉前，應避免在推特引爆口水戰，不要試圖重新定義種族歧視。

種族歧視 川普 種族主義

上一則

川普回憶錄熱賣 出版2個月進帳2000萬

下一則

滑雪摔出大曲道 雪佛林衛冕夢碎：還沒開始就結束！

延伸閱讀

美日達成協議 將取消川普時期對日本鋼鐵關稅

美日達成協議 將取消川普時期對日本鋼鐵關稅
川普擅自帶走白宮文件遭取回 金正恩「情書」意外曝光

川普擅自帶走白宮文件遭取回 金正恩「情書」意外曝光
數箱白宮文件被川普擅自帶到海湖莊園 國家檔案館追回

數箱白宮文件被川普擅自帶到海湖莊園 國家檔案館追回
潘斯前幕僚長：川普身邊太多江湖郎中 才信能推翻選舉

潘斯前幕僚長：川普身邊太多江湖郎中 才信能推翻選舉

熱門新聞

美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
冬奧火炬台別出心裁，台面由各個國家名牌組成。最後一棒火炬手由迪妮格爾依拉木江(左)和趙嘉文(右)完成傳遞。(美聯社)

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

2022-02-04 09:06
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
伊斯蘭國IS首腦庫雷希3日凌晨用自殺炸彈炸毀自己和家人的住所。（歐新社）

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

2022-02-04 10:08

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回