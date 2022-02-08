川普離任帶走數箱白宮檔案 國家檔案館到海湖莊園追回

川普總統離任後，拒不交出部分文件，國家檔案局前往位於佛州海湖莊園強行取回。(美聯社)

華盛頓郵報7日報導，前總統川普 擅自帶到佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)的數箱白宮 檔案，今年1月終於被國家檔案館和紀錄管理局(NARA)追回，其中包括前總統歐巴馬 、北韓領導人金正恩等寫給川普的信函。報導指出，川普政府對於保存總統檔案漫不經心、我行我素，由此可見一斑。

涉違反「總統文件法」

三名知情人士指出，國家檔案管理局今年1月從海湖莊園取回數箱被川普擅自帶走的白宮檔案，根據「總統文件法」(Presidential Records Act)，這批檔案其實早就應該交給國家檔案館建檔保管。「總統文件法」規定，總統所有涉及公務的備忘錄、信函、筆記、電郵、傳真以及書面溝通文件都必須保存。

報導指出，川普顧問則說，把檔案資料帶走並無惡意，因為裡面包括許多紀念品，例如世界各國領袖贈送的禮物及書信往來。知情人士說，川普之前曾說收到金正恩寫得宛如「情書」(love letters)的來函，就在被帶走的數箱檔案當中。前總統歐巴馬卸任之前，為即將入主白宮的川普留下的一封信，也在被川普帶走的檔案裡。

消息人士說，國家檔案管理局從去年開始便與川普律師團接洽，直到今年1月終於將檔案取回。

總統歷史學者契爾維斯基(Lindsay Chervinsky)表示，若以超越選舉、競選的長期角度來看，總統承擔重要責任，必須保存記錄著哪些人說過哪些話、哪些人做過哪些事、哪些政策曾獲得推動及採用等檔案。

契爾維斯基說，基於國家安全考量，如果資料與文件遭到隱匿，「對下一任政府來說將構成嚴重疑慮，在缺乏資訊的情況下，好比盲目飛行」。

「凸顯川普離經叛道」

眾院調查1月6日國會暴動事件特別委員會成員、民主黨籍佛州聯邦眾議員史蒂芬妮‧墨菲(Stephanie Murphy)說，白宮檔案被帶到海湖莊園，凸顯了川普白宮離經叛道的本質。

她說，川普白宮不遵守法律規定「並不令人感到意外」，委員會則有不同資源及方式可以取得檔案及資料。