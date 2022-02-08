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川普回憶錄熱賣 出版2個月進帳2000萬

編譯林梅婕／綜合7日電
川普去年推出的新書「我們的共同旅程」十分搶手，圖為該書封面。(亞馬遜書店)
川普去年推出的新書「我們的共同旅程」十分搶手，圖為該書封面。(亞馬遜書店)

前總統川普去年12月發行個人回憶錄「我們攜手同行」(Our Journey Together，暫譯)，記錄自己當總統時的事蹟；據稱，回憶錄內珍藏300張以上的照片，還有任職期間的重大新聞；全書封面和內頁都是精裝，單本售價75元，附帶簽名則是230元，不到兩個月銷售額就衝上2000萬元。

「我們攜手同行」是由川普資深顧問戈爾(Sergio Gor)的「贏家團隊」出版社(Winning Team Publishing)出版，與川普長子小唐納(Donald Trump Jr)共同經營；目前該公司只出版川普的回憶錄，戈爾也表示第一刷就印了20萬本。

該書目前在亞馬遜(Amazon)、龐諾書店(Barnes & Noble)和網路書城45books.com都有販售，不到48小時就賣出數千本，包括沒有簽名的版本。

而談到回憶錄背後象徵的意義，戈爾形容是「川普的粉絲們迫切渴望得到更多刺激的內容，所以我們給他們想要的東西」。

有鑑於銷售成績卓越，戈爾也坦言打算在全美三地增加二刷共30萬本，但最快可能要等到2月底或3月初才會發行，他說：「我們幾乎要趕不上讀者的需求呢。」

由於川普目前仍被禁止使用推特，有線電視新聞網(CNN)指川普將回憶錄視為他卸任後對群眾發聲的另一個管道；另外，書中也留有一些川普潦草的筆記，其中有許多驚嘆號和大小寫不分的字跡，似乎巧妙對應川普當下的心情。

不過根據CNN報導，網路上有關該書的搜尋結果似乎一無所獲，除了由第三方發行的副本；亞馬遜可以查到有賣家將該書列為「收藏品」並附帶簽名，售價1749元；至於Ebay可以找到附帶簽名的副本，價格約在950元至1300元。

川普 亞馬遜 小唐納

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