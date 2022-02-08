挺川普還是潘斯？德桑迪斯拒絕選邊站

在前總統川普 多次表示前副總統潘斯可以推翻國會認證2020年的大選結果，並且希望潘斯這樣做，而潘斯則稱川普的說法是錯誤之後，佛羅里達州長德桑提斯 (Ron DeSantis)7日拒絕在兩人之間選邊站。

在被問到如何看待潘斯認為川普錯誤時，德桑提斯顧左右而言他，轉移話題先是說他與川普政府有良好的工作關係，接著對拜登政府展開批評。

川普如果2024年競選總統，仍是共和黨 內的熱門人選，德桑提斯緊隨其後，潘斯也被認為在為競選鋪路，排在共和黨有希望的參選人第三位。

在2021年1月6日國會認證大選結果的問題上，德桑提斯不是避免批評川普的佛州唯一共和黨人，今年面臨競選連任的共和黨聯邦議員魯比歐(Marco Rubio)也表示，無論是否認為川普有錯，他都支持國會改革認證總統選舉的程序，「副總統不能決定終止選舉的認證」。

川普的支持者衝擊國會後，對拜登當選的認證被迫推遲，一些暴徒以大選結果被竊走為由高喊「吊死潘斯」，但國會最終仍正式認證拜登當選。

共和黨全國委員會4日在提到衝擊國會事件時，認為是表達合法的政治訴求。潘斯這一天也為自己辯護說，在國會認證總統選舉結果上，他只發揮禮儀性的作用，憲法和1887年的選舉統計法沒有授權副總統可無視各州的選舉結果。潘斯說：「川普總統錯了，我無權推翻大選結果。」

德桑提斯沒有談到2021年的國會認證，而是講述佛州應對疫情的工作，應對疫情為德桑提斯帶來聲譽，他為競選連任州長在全國募捐，而且不迴避共和黨人關心的全國性議題，他在福斯新聞訪談節目中表示，共和黨占多數的喬治亞和賓州的州議會，可以任命參加國會認證的選舉人，但兩州都沒有這樣做，結果兩州雙雙被拜登拿下，得以保證他成功當選。

國會的兩黨小組在討論是否要對副總統無權改變大選結果的選舉統計法進行修改，以使法院在大選結果的認證上擁有更多發言權。