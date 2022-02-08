德總理蕭茲訪美 拜登：若俄侵烏 就沒北溪2號

拜登總統說，若俄國入侵烏克蘭，美國將封鎖北溪二號，這是俄國供應歐洲天然氣的主要管道。(歐新社)

拜登 總統7日在白宮接待來訪的德國總理蕭茲(Olaf Scholz)，雙方雖稱面對俄烏局勢立場一致，但兩人在會後記者會上就天然氣輸送管道北溪2號，態度微妙不同；蕭茲不置可否，拜登則說，「若俄羅斯 侵略烏克蘭 ，軍隊和坦克越過邊境，我保證就沒有北溪2號了。」

北溪2號為由俄羅斯經波羅的海海底通往德國的新天然氣管道，至今尚未通氣；包含美國在內的反對派憂心，這條管道將加深歐洲對俄羅斯的能源依賴，這也是美德的重要矛盾。

拜登雖解除前任政府制裁北溪2號的決定，但俄羅斯去年底對俄烏邊境增兵後，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)立即宣布，已得到德國當局承諾，一旦俄國入侵烏克蘭，德方就會關閉北溪2號；不過，德國政府始終沒有公開宣示。

蕭茲7日與拜登共同舉行記者會表示，若俄羅斯侵略烏克蘭就要面臨巨大代價，但蕭茲始終沒有鬆口承諾北溪2號也是制裁選項。

拜登說，「若俄羅斯侵略烏克蘭，坦克和軍隊越過邊境，就沒有北溪2號了，我們會終結他。」拜登說完不久又對記者表示，「保證一定會做到。」

蕭茲卻說，有必要對制裁選項保持一點模糊，以迫使俄羅斯降低緊張情勢。

德國總理蕭茲(左)7日到訪白宮，與拜登總統會談。拜登總統強調諾普亭入侵烏克蘭，德俄之間的北溪二號之事就免談。(美聯社)

媒體接力質疑美德面對俄烏局勢不同調，拜登和蕭茲會晤時稱彼此相當團結，立場一致。

蕭茲說，眼下情況艱難，俄國大軍壓境烏克蘭，歐洲安全面臨嚴重威脅，大家不能默不作聲，所有人應並肩行動；他說，若俄羅斯實施侵略，西方國家會快速果斷回應。

拜登說，若俄羅斯侵略烏克蘭，德國與美國一道，所有北約國家都準備好了。

德國總理蕭茲在訪問白宮後說，若俄國入侵烏克蘭，德國會支持西方國家的決定。(歐新社)

美國政府直到7日仍表示，相信能以外交手段降低俄烏緊張，呼籲俄羅斯與美國或循法德烏俄的「諾曼第模式」(Normandy Format)處理問題。

記者詢問拜登，俄羅斯是否會在冬季結束前，下令攻打烏克蘭？拜登說，「我不知道他(指俄羅斯總統普亭)知不知道自己下一步要做什麼，他有能力侵略烏克蘭，但他會不會，我不知道，我也不認為有任何人知道答案。」

此外，國務卿布林肯(Antony Blinken)7日在國務院會晤歐盟外交政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)；波瑞爾表示，目前是冷戰結束以來，對歐洲安全最危險的時刻，但還有外交運作和討論空間。