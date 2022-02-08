中企海能達 被控竊美無線電技術

司法部7日對中國通信公司海能達(Hytera)提出刑事訴訟，指控該公司與摩托羅拉系統公司前員工合謀竊取美國的數位移動無線電技術，海能達共面臨21項刑事指控。（取自海能達官網）

司法部 7日控告中國深圳的通信公司海能達(Hytera)，指該公司與摩托羅拉前員工合謀，竊取美國的無線電技術，海能達共面臨21項刑事指控；若罪名成立，將處巨額刑事罰款，海能達稱不同意這些指控，也不會認罪。

同時，商務部 工業與安全局(BIS)7日新增33家中企入「未經驗證清單」(Unverified List，UVL)，限制美國企業對被點名公司出口商品，多數是電子公司；商務部並不限制美企與UVL列名企業往來，若要交易需要提供額外文件，並獲得BIS核准。

司法部在控訴書指出，海能達在馬來西亞招募摩托羅拉系統公司(Motorola Solutions Inc)員工，竊取對講機所用的無線電技術；海能達在2007年至2020年間高薪挖角摩托羅拉員工，以換取商業機密。

海能達面臨21項刑事指控，包括合謀盜竊商業機密、擁有或試圖保存被盜的商業資訊等，若罪名成立，海能達將被處以相當於被盜商業機密價值3倍的刑事罰款。

海能達透過律師聲明表示「不同意這些指控」，司法部所述是前摩托羅拉員工10多年前在馬來西亞的行為，海能達不會認罪。

摩托羅拉執行副總裁兼法律顧問哈克(Mark Hacker)表示，將持續在世界各地的司法管轄區對海能達提出民事訴訟，防止海能達繼續侵權，並要追回海能達欠摩托羅拉的數億美元。

該刑事訴訟是海能達在美國面臨的最新法律挑戰，去年11月美國總統拜登 簽署法案，阻止海能達和其他被視為對美國有安全威脅的中國企業，獲得美國監管機構發放的許可證，前總統川普也禁止接受聯邦資金的單位使用海能達製造的通信設備。

另外，商務部所指對中國公司的所謂「無法驗證」，指的是商務部針對這些提供美國企業商品的外國公司，無法確認其存在、合法，以及其商品符合所述目的；驗證程序經常是政府對政府的協調確認。

美聯社報導，此舉意在提醒被點名的中國企業，要證明自己是合法的，且要遵守美國法規才能出口到美國；若中國希望這些企業被移出名單，就必須允許美國查核驗證這些企業。目前UVL名單上共有175家公司，所屬母國包含中國、俄羅斯與阿聯酋。