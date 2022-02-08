中企海能達 被控竊美無線電技術
司法部7日控告中國深圳的通信公司海能達(Hytera)，指該公司與摩托羅拉前員工合謀，竊取美國的無線電技術，海能達共面臨21項刑事指控；若罪名成立，將處巨額刑事罰款，海能達稱不同意這些指控，也不會認罪。
同時，商務部工業與安全局(BIS)7日新增33家中企入「未經驗證清單」(Unverified List，UVL)，限制美國企業對被點名公司出口商品，多數是電子公司；商務部並不限制美企與UVL列名企業往來，若要交易需要提供額外文件，並獲得BIS核准。
司法部在控訴書指出，海能達在馬來西亞招募摩托羅拉系統公司(Motorola Solutions Inc)員工，竊取對講機所用的無線電技術；海能達在2007年至2020年間高薪挖角摩托羅拉員工，以換取商業機密。
海能達面臨21項刑事指控，包括合謀盜竊商業機密、擁有或試圖保存被盜的商業資訊等，若罪名成立，海能達將被處以相當於被盜商業機密價值3倍的刑事罰款。
海能達透過律師聲明表示「不同意這些指控」，司法部所述是前摩托羅拉員工10多年前在馬來西亞的行為，海能達不會認罪。
摩托羅拉執行副總裁兼法律顧問哈克(Mark Hacker)表示，將持續在世界各地的司法管轄區對海能達提出民事訴訟，防止海能達繼續侵權，並要追回海能達欠摩托羅拉的數億美元。
該刑事訴訟是海能達在美國面臨的最新法律挑戰，去年11月美國總統拜登簽署法案，阻止海能達和其他被視為對美國有安全威脅的中國企業，獲得美國監管機構發放的許可證，前總統川普也禁止接受聯邦資金的單位使用海能達製造的通信設備。
另外，商務部所指對中國公司的所謂「無法驗證」，指的是商務部針對這些提供美國企業商品的外國公司，無法確認其存在、合法，以及其商品符合所述目的；驗證程序經常是政府對政府的協調確認。
美聯社報導，此舉意在提醒被點名的中國企業，要證明自己是合法的，且要遵守美國法規才能出口到美國；若中國希望這些企業被移出名單，就必須允許美國查核驗證這些企業。目前UVL名單上共有175家公司，所屬母國包含中國、俄羅斯與阿聯酋。
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