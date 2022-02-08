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新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

學校、室內…民主黨執政州紛紛解除口罩令

記者顏伶如／綜合報導
新澤西州宣布，3月中起公校學生在教室內不再強制戴口罩。圖為新州小學生戴口罩上課。(路透)
新澤西州宣布，3月中起公校學生在教室內不再強制戴口罩。圖為新州小學生戴口罩上課。(路透)

康乃狄克州、德拉瓦州、新澤西州、俄勒岡州四州州長7日紛紛宣布，由於Omicron變種病毒疫情已經降低，2月底及3月便將解除州內學校全面戴口罩的強制命令；加州則宣布，從2月15日開始，已接種新冠疫苗的民眾在室內空間不再強制規定戴口罩，不過加州學童上學仍要戴口罩。

這些州都由民主黨主政，這些州長在黨內搶先解除州口罩令，但共和黨多州早已取消口罩令，也代表部分地方防疫，已進入與病毒共存的新階段。

但白宮發言人莎奇(Jen Psaki)7日表示，白宮的立場仍是鼓勵所有學校全面戴口罩；對於某些州已經搶先宣布即將取消學校口罩令，莎奇則說，是否戴口罩始終都是由學區作主，「這是我們的一貫看法，也是我們的政策。」

美聯社報導分析，就在各州及地方政府衡量哪些防疫措施即將捨棄，哪些規定又將保留的同時，四州宣布取消學校口罩令，格外受到矚目；某些民眾如今有越來越強烈的感受，覺得新冠疫情恐將沒完沒了，美國人必須學會如何與病毒共存。

新澤西州從3月7日起將解除州內學校的強制口罩令，康州解除日期為2月28日，俄勒岡州為3月31日；德拉瓦州的學校口罩令則將在3月底結束。

「這是讓我們的孩子恢復正常生活的一大步。」民主黨籍新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)7日說，新州確診案例已經大幅降低。

墨菲表示，Omicron肆虐影響，年底假期期間新州確診案例一度飆高，但從上周以來確診案例已縮水一半，住院案例也減少大約三分之一。

「我已經說過很多次，我們不可能把疫情控制到清零。」他說，「我們要學著如何與病毒一起生活，讓新冠病毒從大流行病(pandemic)變成地方疾病(endemic)。」

民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)辦公室7日宣布，已接種新冠疫苗的民眾從2月15日起，在室內空間不再強制規定戴口罩。

不過，加州官員指出，2月15日之後，未接種新冠疫苗的民眾在室內空間仍要戴口罩，在染疫風險較高的地點，例如大眾交通工具、養老院、長照機構等，所有人都還是要戴口罩。

共和黨籍維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)上任後發布行政命令強制禁止學校系統要求在教室戴口罩；某些家長為了推翻楊京的行政命令而發起訴願，但7日遭到維州高等法院駁回。

美聯社報導，維州高等法院7日的裁定並不算定案；法官在裁決書中寫道，判決中並未涉及楊京發布第二號行政命令(Executive Order 2，EO2)的合法性。

加州宣布已接種民眾在室內將可不必戴口罩，圖為州長紐森日前在記者會取下口罩。(美聯...
加州宣布已接種民眾在室內將可不必戴口罩，圖為州長紐森日前在記者會取下口罩。(美聯社)
俄勒岡州反對強制口罩令的聲浪一直很高，圖為俄勒岡民眾在州議會前舉牌示威。(Get...
俄勒岡州反對強制口罩令的聲浪一直很高，圖為俄勒岡民眾在州議會前舉牌示威。(Getty Images)

口罩 新澤西州 加州

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