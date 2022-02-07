瑞典記者確診 冬奧報導變隔離日記：幾乎變身太空人

圖為北京冬奧村。 (中新社)

受變種病毒Omicron衝擊，前往北京冬奧 採訪的記者，必須每天接受新冠病毒核酸檢測(PCR)，不只須戴上口罩 ，還須隔著金屬圍欄訪問選手。瑞典 「快報」(Expressen)記者蓋德(Philip Gadd)此行遠赴北京採訪賽事，就在抵達後採檢陽性確診新冠病毒，立刻被送到指定的隔離飯店，與外界隔絕；他在隔離期間找到繼續工作的方法：替報社撰寫隔離日記報導在中國隔離情況。

蓋德是快報記者暨網路電視主播，他從北京發表的首批專欄文章，描述自身穿上護具後幾乎變身的「太空人」經歷：他由數名從頭到腳穿上個人防護裝備的官方人員護送到隔離設施，遠離爭奪獎牌的參賽選手和負責報導的媒體同業。

前往隔離途中，蓋德也被要求穿上全套個人防護裝備，包括口罩、面罩、手套和一件式白色防護衣，從頭到腳包覆得相當嚴實。他從隔離飯店透過Zoom接受路透訪問時表示：「這真是一段可怕的經歷，感覺真的……很不真實。我感覺像在一部電影裡，類似科幻片，發生在我身上的一切真是令人難以想像；我離家很遠，從瑞典千里迢迢來到中國，卻落得一個人在救護車上，沒有人可對話。」

此外，蓋德表示他在隔離飯店的網路連線良好，使他能從遠端協助同事工作。

對於許多遭到隔離的選手抱怨供餐品質，蓋德說他沒有這方面的問題，只是懷念有選擇的自由；他說：「我想我離開這裡後要做的第一件事，就是上餐館要菜單，然後從上面選擇我想吃的東西。」