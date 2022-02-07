北京冬奧開幕式 美1400萬人收看 僅上屆一半

北京冬奧開幕式充滿雪花元素，場地空中懸掛的大雪花是火炬台。(美聯社)

北京冬季奧運4日揭開序幕，根據NBC環球集團(NBCUniversal)5日提供的初步數據，國家廣播公司(NBC)轉播的北京冬奧 開幕典禮平均吸引約1400萬美國觀眾收看，人數僅約上一屆平昌冬奧的一半。

NBC統計所有平台的數據，包括USA電視台(USA Network)、NBC體育台(NBC Sports)應用程式、NBC旗下串流平台「孔雀」(Peacock)等，NBC平均收視人數約1600萬人。

2021年東京夏季奧運開幕典禮吸引約1670萬電視觀眾，計入所有平台共約1700萬人收看，收視成績勝於冬季奧運。然而近幾年由於串流平台崛起，大眾收視習慣轉變，傳統電視台逐漸式微，收視成績難以與以往數據比較。

本次1400萬人次數據包括美東時間4日上午6:30現場轉播，以及黃金時段晚間8點收看的電視觀眾。相較之下，2018年平昌冬奧開幕典禮僅黃金時段電視轉播便吸引2790萬人觀看。

北京冬奧開幕典禮以冰雪為主題，在2008年北京奧運主會場「鳥巢」舉辦；本屆冬季奧運正逢新冠疫情 期間，加上人權相關議題遭到美國等國的外交抵制，比過往開幕場合冷清。

NBC自1988年起在美國負責轉播奧運，北京冬奧為疫情期間NBC轉播的第二個奧運賽事，去年東京奧運 因疫情而延遲一年舉辦，該屆收視人數為夏季奧運歷年最少，儘管如此收視率仍勝於其他節目。

NBC去年因為各平台收看方式過於複雜而招致批評，今年北京冬奧已調整策略簡化觀看方式。除了NBC旗下各平台，串流影音平台「孔雀」升級方案也將轉播每一場北京冬奧賽事，並且在NBCOlympics.com網站上提供客製化的轉播行程表。

NBC環球集團已支付76.5億美元買下奧運轉播權，可在美國轉播奧運賽事至2032年。