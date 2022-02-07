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冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

俄選手：數度餓到哭 國際奧會允諾努力改善

編譯柯立偉╱綜合6日電
國際奧會執行長杜比。(路透)
國際奧會執行長杜比。(路透)

本次北京冬奧因應Omicron變種病毒威脅，所有外籍選手及隨訪人員均被劃入「防疫泡泡」中，不只不能自由遊覽北京，還要每天進行核酸檢測(PCR)；一旦被確診陽性，就必須暫停比賽並送隔離治療，直到採檢呈陰性或通過醫療小組審查認定不再具有傳染性。但隔離期間選手因伙食問題槓上奧委會，國際奧委會表示已收到相關回饋，會努力改善選手們提出的問題。

如俄羅斯冬季兩項(Biathlon)選手維勒利亞．瓦斯內佐娃(Valeria Vasnetsova)日前在社群媒體Instagram上抱怨在北京隔離期間的食物「難以下嚥」，只能靠幾條義大利麵維生，使她數度「餓到哭」，國際奧委會允諾改善，並表示不只伙食方面，包含房間乾淨度、獲得訓練的機會以及使用網路的權利等面向都會改進。

國際奧會執行長杜比(Christophe Dubi)表示，國際奧委會目前正在盡一切努力，要讓每一位不論是否正在隔離的參賽選手都感到「賓至如歸」。他說：「這是我們必須解決的問題，也是我們的義務與責任，我們必須確保我們提供的每項服務能夠達到選手的預期水準」；北京奧委會也表示，現已開放隔離中的選手自選手村訂購伙食，並會由專人送到隔離病房。

除了瓦斯內佐娃外，曾獲三枚奧運金牌的德國北歐混合式滑雪選手佛倫瑟(Eric Frenzel)確診隔離後，德國奧運代表團團長施梅爾普芬尼(Dirk Schimmelpfennig)痛批佛倫瑟的隔離環境「不合理」，並要求更乾淨的大房間、定時送餐，讓選手結束隔離後能繼續比賽。

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