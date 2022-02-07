防疫泡泡+防火長城 冬奧封鎖徹底 難體驗中國

在北京延慶賽區的冬奧村。(美聯社)

北京刻在舉辦冬奧，但各國參賽選手、教練及工作人員隔絕在封閉式「氣泡」環境，無法一遊廣州舊城、川西大貓熊中心等中國觀光 勝地；主辦單位表示這是為了隔絕新冠疫情，但不少人批評此舉是想控制好奇的觀光客，唯一可以保證的是外國與會者除了選手村及比賽場館，對中國什麼都體驗不到。

美聯社6日報導，奧運 通常是一世代一次的機會，讓主辦國得以展示其文化；但今年北京冬奧 對外封鎖十分徹底，除了賽場，甚至連城內通勤列車也一樣，不禁令人好奇中國想傳達什麼信息？

中國還在過農曆新年，大家知道的只有這一些。外國代表團坐在通勤車內，可以瞧見外頭街道張燈結綵，比賽會場內也有，但無法親身參與過年活動；主辦單位送的小袋子裡有個小小燈籠裝飾品，讓人留做紀念，但此外別無真實體會。

想去前頤和園或長城一遊嗎？想都別想了。媒體中心設有這些景點的大型看板沒錯，但找好角度以看板為背景自拍，會讓人有親臨其地的感受嗎？

中國的確讓人感受到一些真實面：除了國際奧委會有提供Wi-Fi的地方，冬奧訪客受阻於中國防火長城，無法窺知偌大的網路世界，讓人得以稍稍體會住在中國是什麼滋味，得知政府管控人民的種種方式。

住在氣泡環境的人很渴望得知外界，這一點無足為奇；中國美食博大精深，但冬奧餐飲中心僅提供一些無滋無味的「仿中式」食品。媒體中心設有文化展館，工作人員姚薔(音譯)指出，外國代表團得以在最近設在氣泡環境內的工作坊裡，學寫中國春聯字，也算參與中國人過年。

沒什麼地方可去玩或拍照，住在氣泡環境的人只好勤於參與另種遊客消磨時光的活動，就是購買紀念品。但開幕式之前幾天，可以買的似乎也沒幾樣，叫與會者失望不已，冬奧吉祥物的冰墩墩、印有奧運五環的Ｔ恤及帽子連個影子都沒有。最後紀念品是送來了，於是想買的人在紀念品店外大排長龍，天天如此。

紐約大學傳媒文化通訊學教授瑪莉塔‧斯德肯(Marita Sturken)也來北京冬奧，她指出觀光永遠是經過折中、並不直接的經驗，只由一系列成分界定一趟行程，而這些全在氣泡環境裡找到了，例如造訪指標景點(鳥巢體育場設在裡頭)、買買紀念品，還有拍拍照。