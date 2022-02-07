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美籍為中國披戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

編譯郭宣含╱綜合6日電
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。(美聯社)
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。(美聯社)

美國出生的中國籍花樣滑冰選手朱易代表中國隊參加本屆北京冬季奧運，在女子單人短曲項目中兩度跌倒，拉低中國花滑團體賽名次，事後遭到大量中國網友嘲笑謾罵「假愛國」，更引來微博刪除相關討論文章。

19歲的朱易原名為朱．貝弗莉(Beverly Zu，音譯)，她2018年決定為中國隊披上奧運戰袍，因此改名並放棄美國籍，不過她仍因中文不流利而飽受批評。

中國團體賽 仍然驚險晉級

她的表演47.03分墊底，使中國花滑團體賽名次從原本第三名跌到第五名，驚險晉級，這是中國花滑首次進入冬奧團體賽決賽。

朱易在奧運初登場表現遜色，遭部分網友質疑，為何加州出生的花滑選手得以入選代表中國隊，而非由在中國出生的選手參賽。

朱易在洛杉磯出生，雙親均來自中國，成長環境優渥，七歲開始學花滑。其父朱松純為電腦視覺專家，曾獲該領域最高榮譽之一的馬爾獎(Marr Prize)，朱松純先前在洛杉磯加大(UCLA)任職，2020年加入北京大學。

朱易2018在美新人組獲勝

在美國出生花滑選手朱易，2018年放棄美籍，選擇為中披上戰袍。(美聯社)
在美國出生花滑選手朱易，2018年放棄美籍，選擇為中披上戰袍。(美聯社)

朱易2018年參加聖荷西(San Jose)的美國花滑錦標賽，在新人組中獲勝；她也在當年決定代表中國隊參加奧運，她2019年在中國哈爾濱花滑錦標賽拿下第四名，接著在國際花滑比賽索非亞獎杯(Sofia Trophy)得到銅牌。

許多分析師認為，朱易不可能在冬奧進入決賽，但其實她登場前就已面臨巨大壓力。

「我很沮喪也有些尷尬。」朱易告訴媒體，「我昨晚一算再算，看我今天要得到多少分才能幫助中國隊晉級。」

她自認壓力太大，因為很多人很訝異她會入選女子單人花滑，她想向眾人證明她的實力，不料卻失敗。

中國男子單人花滑選手金博洋為朱易緩頰，「朱易很努力，不管她在奧運舞台上表現好不好，都不該責備她在奧運的首場表現。」

朱易跌倒標籤 微博停用

美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中...
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。(歐新社)

不過中國網友不買帳，繼續在社群媒體砲轟朱易，微博上「朱易跌倒」的標籤有超過2億3000萬次的點閱量，但該標籤隨後遭停用。

部分網友痛批朱易「假愛國」，在談愛國之前，應先學好中文；也有網友質疑她是靠父親關係才得以加入中國隊。

有線電視新聞網(CNN)報導，中國近年徵召至少12名外國出生的運動員，代表中國隊參加奧運。分析師認為，網友在社群媒體抨擊這些外國出生的選手，凸顯出這些入籍中國的運動員代表中國出賽時面臨的額外壓力。

朱易 奧運 社群媒體

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