美籍為中國披戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。(美聯社)

美國出生的中國籍花樣滑冰選手朱易 代表中國隊參加本屆北京冬季奧運 ，在女子單人短曲項目中兩度跌倒，拉低中國花滑團體賽名次，事後遭到大量中國網友嘲笑謾罵「假愛國」，更引來微博刪除相關討論文章。

19歲的朱易原名為朱．貝弗莉(Beverly Zu，音譯)，她2018年決定為中國隊披上奧運戰袍，因此改名並放棄美國籍，不過她仍因中文不流利而飽受批評。

中國團體賽 仍然驚險晉級

她的表演47.03分墊底，使中國花滑團體賽名次從原本第三名跌到第五名，驚險晉級，這是中國花滑首次進入冬奧團體賽決賽。

朱易在奧運初登場表現遜色，遭部分網友質疑，為何加州出生的花滑選手得以入選代表中國隊，而非由在中國出生的選手參賽。

朱易在洛杉磯出生，雙親均來自中國，成長環境優渥，七歲開始學花滑。其父朱松純為電腦視覺專家，曾獲該領域最高榮譽之一的馬爾獎(Marr Prize)，朱松純先前在洛杉磯加大(UCLA)任職，2020年加入北京大學。

朱易2018在美新人組獲勝

在美國出生花滑選手朱易，2018年放棄美籍，選擇為中披上戰袍。(美聯社)

朱易2018年參加聖荷西(San Jose)的美國花滑錦標賽，在新人組中獲勝；她也在當年決定代表中國隊參加奧運，她2019年在中國哈爾濱花滑錦標賽拿下第四名，接著在國際花滑比賽索非亞獎杯(Sofia Trophy)得到銅牌。

許多分析師認為，朱易不可能在冬奧進入決賽，但其實她登場前就已面臨巨大壓力。

「我很沮喪也有些尷尬。」朱易告訴媒體，「我昨晚一算再算，看我今天要得到多少分才能幫助中國隊晉級。」

她自認壓力太大，因為很多人很訝異她會入選女子單人花滑，她想向眾人證明她的實力，不料卻失敗。

中國男子單人花滑選手金博洋為朱易緩頰，「朱易很努力，不管她在奧運舞台上表現好不好，都不該責備她在奧運的首場表現。」

朱易跌倒標籤 微博停用

美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。(歐新社)

不過中國網友不買帳，繼續在社群媒體 砲轟朱易，微博上「朱易跌倒」的標籤有超過2億3000萬次的點閱量，但該標籤隨後遭停用。

部分網友痛批朱易「假愛國」，在談愛國之前，應先學好中文；也有網友質疑她是靠父親關係才得以加入中國隊。

有線電視新聞網(CNN)報導，中國近年徵召至少12名外國出生的運動員，代表中國隊參加奧運。分析師認為，網友在社群媒體抨擊這些外國出生的選手，凸顯出這些入籍中國的運動員代表中國出賽時面臨的額外壓力。