一改嚴厲批評常態 川普回應潘斯：副總統不是自動傳輸帶

川普(左)回批昔日搭檔潘斯，稱副總統有職權，不是自動傳輸帶。(Getty Images)

面對前副總統潘斯4日公開挑明前總統川普 總統有錯，「我無權推翻選舉結果。」川普5日透過他的「拯救美國」政治行動委員會(Save America PAC)聲明回應，內容一反常態地避免對潘斯做出更嚴厲批評，只表示「副總統職務不是自動傳輸帶」。

川普回應說道：「剛剛看到潘斯聲明說他無權在選舉人票數問題上做任何事情，只能當老烏鴉麥康諾(Mitch McConnell)的自動傳輸帶，讓拜登盡快當選總統。但如果存在明顯選舉欺詐或違規跡象，副總統職務就不是自動傳輸帶。」

川普表示，民主黨 人和一些「名義上的共和黨 人」，正試圖改變選舉人計票法，指那就是選舉被盜的證據。

部分共和黨人與民主黨人1月表示，他們對徹底改革1887年「選舉人票計算法」(Electoral Count Act)持開放態度，並考慮進行幾項修改，其中包括：國會為挑戰州選舉人團名單進行表決前，先增加必須反對的議員人數；另一項修正案則釐清副總統在認證過程中的角色，部分參議院民主黨人在1月31日公佈了改革立法提議。

潘斯被認為有可能出馬角逐2024年總統大選；他4日在佛州保守派「聯邦黨人協會」(Federalist Society)演講，反駁川普指副總統有權推翻上屆總統選舉結果。

潘斯表示，共和黨內有些人相信，副總統身為參眾兩院聯席認證選舉人團票數會議主席，有權片面揚棄選舉人團票數，但依憲法，他無權變更國家選舉結果；共和黨2024年若擊敗民主黨，現任副總統賀錦麗也無權推翻選舉結果。

潘斯說，他聽說川普本週指他有權推翻選舉，「川普總統錯了。我無權推翻選舉結果。」

潘斯並表示，總統只能由全國人民決定，「坦白講，認為有單一人等就可擇定美國總統，這種念頭牴觸美國精神，程度之大遠超其他想法。」