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潘斯是證人也是目標 暴亂事件調查委員會猶豫傳作證

編譯柯立偉／綜合5日電
潘斯在國會暴亂案發生當天，在國會主持認認總統大選的選舉結果。(路透)
潘斯在國會暴亂案發生當天，在國會主持認認總統大選的選舉結果。(路透)

國會眾院1月6日國會山莊暴亂事件特別調查委員會正一連串傳訊，從現任議員到前總統川普的家庭成員，希望查清楚國會暴亂事件的真相；然而，對於究竟是否要傳訊既是暴亂事件見證人，又是川粉攻擊對象的前副總統潘斯(Mike Pence)，調查委員會雖感興趣，卻明顯猶豫。

委員會猶豫究竟是否傳喚潘斯的癥結，在於不確定潘斯究竟能為調查事件提供多少「有進展」的消息；委員會成員、加州民主黨籍聯邦眾議員柔伊．羅芙根(Zoe Lofgren)說：「我們不害怕以任何方式獲取任何有助於調查的資訊，事實上我們也已經從多個管道聽到了許多關於潘斯的消息，但問題是，我們不是很想在一些我們已經知道答案的問題上打轉。」

至於潘斯本人是否願意作證，目前尚不清楚；雖然他在4日的談話中公開與前總統川普叫陣，稱「總統的職位只屬於美國人民，川普錯誤地以為他有權推翻人民選舉結果」，但無法就此認定他確定出席聽證。

此外，潘斯被部分共和黨人視為川普接班人，極有可能參選下屆總統，他自己也已在愛達荷、新罕布夏、南卡羅來納等較早初選的州展開競選行程，一旦真收到傳票並決定出席作證，可能動搖共和黨選民對他的支持。

委員會成員之一的馬里蘭州民主黨聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)說：「委員會很多人都對潘斯當天的經歷很感興趣，但國會也確實不應該貿然傳喚前副總統，在正式寄出傳票之前，還是要先盡可能釐清細節。」

此外，潘斯的親信如首席律師傑考布(Greg Jacob)及幕僚長蕭特(Marc Short)，上周均已出席眾院調查委員會作證，也為潘斯出席國會作證，奠定某種信任基礎。

川普 眾院 眾議員

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