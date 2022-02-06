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共和黨已成川普黨？懲戒錢尼、金辛格 續幫打壓對手

編譯盧炯燊／綜合5日電
共和黨全國委員會在猶他州舉行冬季會議，圖為會議前支持川普的民眾已聚集在猶他州議會外面。(美聯社)
共和黨全國委員會在猶他州舉行冬季會議，圖為會議前支持川普的民眾已聚集在猶他州議會外面。(美聯社)

前總統川普已經下台，根據共和黨黨章及規定，共和黨全國委員會(RNC)再無義務如2020年那樣支持他爭取連任，若有不止一個人尋求競選總統提名，它必須保持中立；但從RNC本周在猶他州舉行的冬季會議來看，黨內領袖仍繼續打壓川普的對手，種種跡象說明，為川普及其政治利益服務仍然是共和黨的焦點。

在會議上，代表內華達州的RNC委員菲奧雷 (Michele Fiore) 聲言，若川普參選，RNC必須百分百支持他，甚至可以修改黨章。

儘管來自猶他州的資深委員霍夫(Bruce Hough)強調，RNC必須為所有總統候選人提供一個公平的競爭環境，這是RNC的工作及必須要做的。

然而在距離2024年大選前還有兩年多，RNC已暴露出繼續支持川普，明顯改變了過去在初選中保持中立的立場。

例如，一年前當拜登宣誓就任總統後，RNC主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)表明不會鼓勵川普再次參選，理由是黨內規則要求中立，她還勸阻攻擊投票支持彈劾川普的共和黨人。

但言猶在耳，她上周卻在RNC會議上，支持川普的鐵桿支持者批鬥麗茲‧錢尼(Liz Cheney)及金辛格(Adam Kinzinger)；他們兩人是支持彈劾的共和黨國會議員之一，也是國會調查1月6日國會暴動委員會的成員。

RNC最後不但投票譴責兩人參與調查委員會，甚至附和川普，抨擊這個調查委員會是「迫害參與合法政治活動的普通公民」。

麥克丹尼爾的轉變，在於RNC要依賴川普籌款；儘管川普下台，但RNC每次籌款都必須抬出川普的名字，甚至發出「你必須與川普總統及其政黨站在一起」這樣的信息。

對川普這樣效忠，再次提醒人們，共和黨正與一個被指破壞國家民主原則的政客沆瀣一氣。

金辛格指出，川普及川普主義已經凌駕了RNC；錢尼也發出聲明，指川普已經綁架了共和黨。

馬里蘭州共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)也抨擊RNC推動懲罰川普的競爭對手，認為這對共和黨乃至國家來說都是悲傷的一天，因為僅僅為了表達自己的信仰、堅持原則及拒絕公然撒謊，卻受到懲罰。

共和黨全國委員會在猶他州舉行冬季會議，圖為會議前支持川普的民眾已聚集在猶他州議會...
共和黨全國委員會在猶他州舉行冬季會議，圖為會議前支持川普的民眾已聚集在猶他州議會外面。(美聯社)

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