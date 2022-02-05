錢尼、金辛格加入調查暴亂委員會 共和黨全委會懲戒

共和黨全國委員會4日通過決議案，懲戒批評川普的麗茲錢尼（左一）和金辛格（右）兩位國會議員。他們因參加國會調查1月6日暴亂委員會，得罪前總統川普。（路透）

共和黨 全國委員會4日通過提案，懲戒加入眾院 調查去年1月6日國會暴動委員會的麗茲‧錢尼(Liz Cheney)和金辛格(Adam Kinzinge)兩位同黨國會眾議員；兩人強調只服膺真理、自由與憲法；眾院少數黨領袖麥卡錫則說，錢尼、金辛格「很難再回到國會」。

錢尼、金辛格批評前總統川普 不遺餘力，參加國會調查暴亂委員會進一步得罪川普；代表伊利諾州的金辛格還呼籲民主黨人、獨立選民與共和黨組成「不穩定聯盟」(uneasy alliance)，共同對抗川普的影響力，以免共和黨成為川普黨。

但是在猶他州鹽湖城舉行的共和黨冬季會議中，懲戒兩人的決議案卻獲得絕大多數代表的支持，反對聲音寥寥無幾。

決議案說，加入國會調查1月6日暴動委員會，無異「壓抑進行合法政治對話」的國民；這項懲戒是迄今為止對兩位眾議員最嚴厲的處分，只差沒把他們從共和黨國會黨團開除。

去年還有不少共和黨人直接挑明川普的選舉詐騙謊言，是造成這場暴動的根本原因，如今，公然表明這種態度的剩下錢尼和金辛格等少數幾位。

共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）說，錢尼和金辛格加入民主黨發動的調查委員會，跨越了紅線，「這就是共和黨全國委員會委員和我本人大力支持本決議的原因」。

辯論過程中，新澤西州委員帕拉圖齊（Bill Palatucci）說，委員會不去譴責參加暴動的人，反而譴責同黨的國會議員，實在令人傷心。

代表猶他州的國會參議員羅穆尼（Mitt Romney ）更推文抨擊共和黨「可恥」，只懂懲戒不畏讒言、追求真理的良心之士。

錢尼和金辛格也認為追求真相沒錯，並強調自己仍是忠於憲法的保守派；錢尼說她不認同黨內「放棄憲法，擁抱川普」的同志，「歷史將對他們做出判決」。

金辛格說，｢我比川普更早加入共和黨，我的價值觀和信仰沒變，也不會動搖」。而他的信仰就是「真理、自由、擁護美國憲法」。

金辛格已表明不再尋求連任；錢尼有意繼續在眾院問政，但要先打敗川普支持的對手，贏得共和黨提名。