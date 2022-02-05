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錢尼、金辛格加入調查暴亂委員會 共和黨全委會懲戒

記者張聲肇／綜合報導
共和黨全國委員會4日通過決議案，懲戒批評川普的麗茲錢尼（左一）和金辛格（右）兩位國會議員。他們因參加國會調查1月6日暴亂委員會，得罪前總統川普。（路透）
共和黨全國委員會4日通過決議案，懲戒批評川普的麗茲錢尼（左一）和金辛格（右）兩位國會議員。他們因參加國會調查1月6日暴亂委員會，得罪前總統川普。（路透）

共和黨全國委員會4日通過提案，懲戒加入眾院調查去年1月6日國會暴動委員會的麗茲‧錢尼(Liz Cheney)和金辛格(Adam Kinzinge)兩位同黨國會眾議員；兩人強調只服膺真理、自由與憲法；眾院少數黨領袖麥卡錫則說，錢尼、金辛格「很難再回到國會」。

錢尼、金辛格批評前總統川普不遺餘力，參加國會調查暴亂委員會進一步得罪川普；代表伊利諾州的金辛格還呼籲民主黨人、獨立選民與共和黨組成「不穩定聯盟」(uneasy alliance)，共同對抗川普的影響力，以免共和黨成為川普黨。

但是在猶他州鹽湖城舉行的共和黨冬季會議中，懲戒兩人的決議案卻獲得絕大多數代表的支持，反對聲音寥寥無幾。

決議案說，加入國會調查1月6日暴動委員會，無異「壓抑進行合法政治對話」的國民；這項懲戒是迄今為止對兩位眾議員最嚴厲的處分，只差沒把他們從共和黨國會黨團開除。

去年還有不少共和黨人直接挑明川普的選舉詐騙謊言，是造成這場暴動的根本原因，如今，公然表明這種態度的剩下錢尼和金辛格等少數幾位。

共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）說，錢尼和金辛格加入民主黨發動的調查委員會，跨越了紅線，「這就是共和黨全國委員會委員和我本人大力支持本決議的原因」。

辯論過程中，新澤西州委員帕拉圖齊（Bill Palatucci）說，委員會不去譴責參加暴動的人，反而譴責同黨的國會議員，實在令人傷心。

代表猶他州的國會參議員羅穆尼（Mitt Romney ）更推文抨擊共和黨「可恥」，只懂懲戒不畏讒言、追求真理的良心之士。

錢尼和金辛格也認為追求真相沒錯，並強調自己仍是忠於憲法的保守派；錢尼說她不認同黨內「放棄憲法，擁抱川普」的同志，「歷史將對他們做出判決」。

金辛格說，｢我比川普更早加入共和黨，我的價值觀和信仰沒變，也不會動搖」。而他的信仰就是「真理、自由、擁護美國憲法」。

金辛格已表明不再尋求連任；錢尼有意繼續在眾院問政，但要先打敗川普支持的對手，贏得共和黨提名。

全國委員會主席麥克丹尼爾（圖）4日抨擊同黨國會議員麗茲錢尼和金辛格參加民主黨發動...
全國委員會主席麥克丹尼爾（圖）4日抨擊同黨國會議員麗茲錢尼和金辛格參加民主黨發動的國會暴動調查委員會，跨越了紅線。（美聯社）

共和黨 川普 眾院

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