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北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

華爾街日報母公司遭持續網攻 疑中國政府鎖定記者資料

編譯洪毅／綜合4日電

擁有華爾街日報、紐約郵報及英國泰晤士報、太陽報等媒體的「新聞集團」(News Corp)4日表示，集團自上個月以來受到「持續性」的網路攻擊，可能係針對記者通訊資料而來；資安公司指出，此網路攻擊可能由中國政府所為。

華盛頓郵報報導，新聞集團4日向相關機構提交的文件中表示，集團自上個月以來，受到「可能由外國政府精心策畫」的「持續性」網路攻擊；在同日致員工的內部信則說，集團受到的網攻「影響到『有限的』電子郵件及其他文件」。

內部信函指出，新聞集團總部，擁有華爾街日報及其他財經媒體的子公司「道瓊公司」(Dow Jones)，擁有泰晤士報及太陽報等媒體的「新聞集團英國」(News UK)，還有紐約郵報等都是網攻的對象。

消息人士則向華郵表示，駭客曾進入記者的電郵信箱；新聞集團對外則說，網路攻擊「受控」，且沒有影響到用戶的個人資訊。

新聞集團還提到，由於新冠疫情讓遠距工作大幅增加，以及更具針對性及更為複雜的網攻，讓相關事件防不勝防。

資安公司麥迪安(Mandiant)副總裁黃大衛(David Wong，音譯)則表示，此次網攻可能是「與中國政府有高度關係」的駭客所為，旨在竊取情報以服膺中國政府的利益。

可能與中國政府有關的駭客攻擊美國媒體並非首例，2013年時，紐約時報與華爾街日報受到網攻；2015年，華盛頓郵報的白宮、國防部及中情局(CIA)記者收到來自政府的信件，指他們的個資可能遭到「與中國政府有關的駭客」竊取。

政府官員及資安公司人員都曾表示，與中國政府有關的駭客多年來的網攻不單是謀取經濟利益及智慧財產權，更可能竊取與「政治目的」有關的敏感訊息。

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)本月1日在雷根總統圖書館演說時表示，FBI目前有超過2000項調查指向中國政府竊取資料及技術；「從未有任何一個國家，對美國民眾的思想、創新及經濟安全造成如此廣泛的威脅」。

駭客 華爾街 資安

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