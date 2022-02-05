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2國會議員贊成彈劾川普 前總統布希捐款支持

編譯柯立偉／綜合4日電
前總統布希去年底曾捐款給懷俄明州共和黨籍眾議員麗茲‧錢尼及阿拉斯加州參議員麗莎‧穆考斯基競選連任的選舉帳戶，兩位國會議員均在前總統川普彈劾案中投下贊成票。（路透）
前總統布希去年底曾捐款給懷俄明州共和黨籍眾議員麗茲‧錢尼及阿拉斯加州參議員麗莎‧穆考斯基競選連任的選舉帳戶，兩位國會議員均在前總統川普彈劾案中投下贊成票。（路透）

前總統布希日前公布最新財務資訊，顯示去年底曾捐款給懷俄明州共和黨籍眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)及阿拉斯加州參議員麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)競選連任的選舉帳戶，而這兩位國會議員均在前總統川普彈劾案中投下贊成票。

錢尼的父親曾是布希政府的副總統，布希向來支持錢尼競選，最早曾在2016年就捐款支持，去年10月更為錢尼的政治獻金專戶匯入5800元的捐款，使錢尼去年最後一季的政治獻金收入達190萬元、年度政治捐款達470萬元；另一位接受布希2900元捐款的穆考斯基則是首次受捐，使她的年度政治獻金總收入達420萬元。

這是布希於2022年度的首度捐款，對兩位支持彈劾川普的共和黨籍國會議員意義重大。

錢尼與穆考斯基都因反川立場鮮明，目前在共和黨內部受一定程度的排擠；原本支持錢尼的懷俄明州律師哈麗特‧海吉曼(Harriet Hageman)，已決定在今年8月16日的懷州初選挑戰錢尼連任之路，並獲川普公開支持；不過海吉曼獲得的政治獻金仍低於錢尼，去年最後一季只有44萬3000元，遠低於錢尼的190萬元。

儘管常被同僚批評，錢尼依然持續高調反對川普和他關於選舉的謊言，指川普的言論讓國家與共和黨陷入險境；她說：「政治領袖漠視虛假且危險的主張，幫助川普對法治與憲法宣戰；當我們的憲法秩序像現在一樣面臨威脅，超越黨派偏見不僅是抱負，而是義務。」

穆考斯基也因為支持川普彈劾案激怒川普，因此川普呼籲當地黨員改推舉阿拉斯加州行政廳長凱莉‧奇巴卡(Kelly Tshibaka)取代穆考斯基。

川普 共和黨 阿拉斯加州

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