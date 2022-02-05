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眾院通過美國競爭法案「抗中」 斥資3500億解決晶片荒

記者張文馨／華盛頓報導
國會眾院4日通過的「2022年美國競爭法」，一個重要內容是晶片增產。圖為拜登總統去年2月手持一枚晶片，宣示美國要增產晶片，與中國競爭。（路透）
國會眾院4日通過的「2022年美國競爭法」，一個重要內容是晶片增產。圖為拜登總統去年2月手持一枚晶片，宣示美國要增產晶片，與中國競爭。（路透）

聯邦眾院4日表決通過「美國競爭法案」，將斥資3500億美元，多管齊下推動美國半導體業，解決國內晶片短缺，強化美國對中國的競爭力；法案並呼籲行政部門啟動協商，將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。

科委會主席：助美大幹一場

在背後大力推動立法的商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）稱，這是50年來促進美國競爭力、製造能力和研發的最大投資案；眾院科學委員會主席強森（Eddie Johnson）表示，這將可幫助美國與中國大幹一場（go toe-to-toe with China）。

參院去年通過2500億元規模的「美國創新與競爭法」後，眾院上月推出眾院版本，名為美國競爭法（America COMPETES Act of 2022），在222票同意、210票反對下通過，佛州參議員墨菲（Stephanie Murphy）是唯一反對的民主黨人，金辛格（Adam Kinzinger）則是唯一支持的共和黨議員。

國會眾院4日通過的「2022年美國競爭法」，一個重要內容是增產晶片，與中國競爭。...
國會眾院4日通過的「2022年美國競爭法」，一個重要內容是增產晶片，與中國競爭。圖為中 國的一個晶片生產廠。（美聯社）

法案將投入520億元鼓勵私部門投資生產晶片，450億元強化關鍵供應鏈、加強製造業、防止關鍵物品短缺並確保更多此類產品在美國製造，1600億元投資於科學研發與創新。

相較參院 納氣候變遷、人權

與參院版相較，眾院版還納入氣候變遷、潔淨能源、人權和國內社會不平等的問題，都是共和黨向來反對過度支出的項目。

眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）表示，這部法案將確保美國在製造、創新與經濟實力首屈一指，不需仰賴他人，能勝過任何國家。

這是拜登總統在2兆美元重建美好未來（Build Back Better）法案闖關參院失敗後，民主黨分拆計畫，尋求兩黨支持的最新努力。

兩院版本差距 整合前景堪憂

眾院通過法案後，下一步就是參、眾兩院整合版本，並分別取得多數議員支持，才能送交白宮，由拜登簽署實施。

拜登在表決後發表聲明，呼籲兩黨盡快行動，完成接下來的立法步驟，也呼籲共和黨人支持，讓美國經濟更強大，能以強勢地位與中國競爭，法案必須快速通過，「美國等不起」；雷蒙多也說，「拖延是最大敵人」，呼籲兩黨別花數月尋找共識。

國會眾院4日通過「2022年美國競爭法」。眾院議長波洛西表示，這一大規模投資法案...
國會眾院4日通過「2022年美國競爭法」。眾院議長波洛西表示，這一大規模投資法案旨在加強美國國內供應鏈、先進技術研發和科學研究，以提升美國競爭力在全球領域與中國抗衡。（歐新社）

華爾街日報分析，民主黨在眾院以人數優勢通過法案，但兩部法案的內容有差距，以及明顯的黨派之別，都讓兩院整合前景堪憂；參院人士認為，可能必須取消許多提案內容，才能確保在參院過關。

這部法案還包含對台灣的外交檢討，納入眾院外交委員會主席密克斯（Gregory Meeks）去年所提的「老鷹法案」精神，提到為反映務實深化的雙邊關係，國務卿應當尋求啟動協商，討論將「駐美國台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office）更名為「台灣代表處」（the Taiwan Representative Office in the United States）。

眾院 參院 拜登

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