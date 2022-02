眾院通過美國競爭法案「抗中」 斥資3500億解決晶片荒

國會眾院4日通過的「2022年美國競爭法」,一個重要內容是晶片增產。圖為拜登總統去年2月手持一枚晶片,宣示美國要增產晶片,與中國競爭。(路透)

聯邦眾院 4日表決通過「美國競爭法案」,將斥資3500億美元,多管齊下推動美國半導體業,解決國內晶片短缺,強化美國對中國的競爭力;法案並呼籲行政部門啟動協商,將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。

科委會主席:助美大幹一場

在背後大力推動立法的商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)稱,這是50年來促進美國競爭力、製造能力和研發的最大投資案;眾院科學委員會主席強森(Eddie Johnson)表示,這將可幫助美國與中國大幹一場(go toe-to-toe with China)。

繼參院 去年通過2500億元規模的「美國創新與競爭法」後,眾院上月推出眾院版本,名為美國競爭法(America COMPETES Act of 2022),在222票同意、210票反對下通過,佛州參議員墨菲(Stephanie Murphy)是唯一反對的民主黨人,金辛格(Adam Kinzinger)則是唯一支持的共和黨議員。

國會眾院4日通過的「2022年美國競爭法」,一個重要內容是增產晶片,與中國競爭。圖為中 國的一個晶片生產廠。(美聯社)

法案將投入520億元鼓勵私部門投資生產晶片,450億元強化關鍵供應鏈、加強製造業、防止關鍵物品短缺並確保更多此類產品在美國製造,1600億元投資於科學研發與創新。

相較參院 納氣候變遷、人權

與參院版相較,眾院版還納入氣候變遷、潔淨能源、人權和國內社會不平等的問題,都是共和黨向來反對過度支出的項目。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示,這部法案將確保美國在製造、創新與經濟實力首屈一指,不需仰賴他人,能勝過任何國家。

這是拜登 總統在2兆美元重建美好未來(Build Back Better)法案闖關參院失敗後,民主黨分拆計畫,尋求兩黨支持的最新努力。

兩院版本差距 整合前景堪憂

眾院通過法案後,下一步就是參、眾兩院整合版本,並分別取得多數議員支持,才能送交白宮,由拜登簽署實施。

拜登在表決後發表聲明,呼籲兩黨盡快行動,完成接下來的立法步驟,也呼籲共和黨人支持,讓美國經濟更強大,能以強勢地位與中國競爭,法案必須快速通過,「美國等不起」;雷蒙多也說,「拖延是最大敵人」,呼籲兩黨別花數月尋找共識。

國會眾院4日通過「2022年美國競爭法」。眾院議長波洛西表示,這一大規模投資法案旨在加強美國國內供應鏈、先進技術研發和科學研究,以提升美國競爭力在全球領域與中國抗衡。(歐新社)

華爾街日報分析,民主黨在眾院以人數優勢通過法案,但兩部法案的內容有差距,以及明顯的黨派之別,都讓兩院整合前景堪憂;參院人士認為,可能必須取消許多提案內容,才能確保在參院過關。

這部法案還包含對台灣的外交檢討,納入眾院外交委員會主席密克斯(Gregory Meeks)去年所提的「老鷹法案」精神,提到為反映務實深化的雙邊關係,國務卿應當尋求啟動協商,討論將「駐美國台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office)更名為「台灣代表處」(the Taiwan Representative Office in the United States)。