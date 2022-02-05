潘斯公開駁川普：我無權推翻選舉結果

前副總統潘斯4日在佛州的一場演講中表示，前總統川普放話說他有權推翻2020年選舉拜登斬獲的選舉人勝選票數，但「川普總統錯了，我無權推翻選舉結果」。（路透）

針對前總統川普 放話說潘斯有權在國會認證會議上、推翻2020年拜登 勝選獲得的選舉人票數，前副總統潘斯4日公開駁斥：「川普總統錯了，我無權推翻選舉結果。」

美聯社報導，潘斯於佛州保守派「聯邦黨人協會」(Federalist Society)演講，回應川普本周發動的口水攻勢時也說，真相比共和黨 或個人政治命運來得重要；他提醒全國人民，若對憲法失去信仰，不僅選舉將蕩然無存，整個國家都會崩壞。

潘斯也指出，總統只能由全國人民決定，「坦白講，認為有單一人等就可擇定美國總統，這種念頭牴觸美國精神，程度之大遠超其他想法。」

川普以前就多次放話，說自己對潘斯不肯動用自己副總統角色，在國會確認選舉人團票數的會議上，揚棄拜登勝選的幾個州選舉人票，感到十分沮喪；他1日再加碼，說時任副總統的潘斯有單方面權力，得以阻止拜登就職為總統。

川普1日的書面聲明表示，眾院組成特別委員會調查去年1月6日國會山莊暴亂案，應該去調查「潘斯為何不把那些(選舉人)票擲回重新認證、批准？」還說，潘斯本可以推翻選舉。

潘斯演講時說，共和黨內有些人相信，身為參、眾兩院聯席認證選舉人團票數會議主席，他擁有權片面揚棄選舉人團票數，但依憲法，自己無權變更國家選舉結果；共和黨2024年若擊敗民主黨，現任副總統賀錦麗也無權推翻選舉結果。

潘斯這次演講，明白駁斥了川普要他推翻2020年選舉結果的企圖；2021年1月6日國會聯席會議舉行之前，潘斯便多次向川普強調，自己無權推翻2020年選舉結果。

潘斯強調，不論未來怎麼發展，自己曉得當天國會已履行職責；建國先賢亞當斯(John Quincy Adams)提醒國人，全民善盡職責，上帝決定成敗。

在此之前，潘斯雖堅拒答應川普2021年1月6日的多次要求，但並未強硬駁斥川普說法；直到去年6月，潘斯還承認兩人因國會山莊暴亂案而「瞧不順眼」；暴亂案發生後不久，共和黨聯邦參議員殷霍夫(Jim Inhofe，奧克拉荷馬州)表示，潘斯當天憤怒的程度，自己從沒見過。