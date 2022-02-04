北京冬奧開幕 習普會先登場 中俄聯手抗美意味濃

俄羅斯總統普亭（左）4日抵達北京，在冬奧開幕式前與中國國家主席習近平（右）會晤。（路透）

北京冬季奧運會4日開幕，美、英、加、日等西方國家以中國侵犯人權為由而實行外交抵制， 但俄羅斯 總統普亭 除親自出席開幕式之外，還與中國國家主席習近平舉行新冠疫情爆發以來，第一次面對面會談；在俄羅斯與北約就烏克蘭問題劍拔弩張張的背景下，中俄領袖的會面格外受到西方關注。

普亭在出席北京冬奧 開幕式之前，4日先與習近平會談及共進午餐，兩人出席最少15項協議的簽署儀式，主要涉及天然氣交易；在面對西方國家的壓力下，「習普會」肯定將協調兩國政策應對。

在出訪北京前，普亭指出，莫斯科與北京在全球事務中發揮重要穩定作用，有助國際事務更加公平和包容；他又批評西方國家將體育政治化，即所謂「外交扺制」。

俄羅斯總統普亭（左）4日抵達北京，在冬奧開幕式前與中國國家主席習近平（右）會晤。（路透）

對於「習普會」並一起出席冬奧開幕式，上海政法學院歐亞研究所所長李新指出，這標誌中俄關係的進一步發展，在美國無視中俄的領土和安全關切下，兩國愈來愈找到共同點，西方的極端施壓只會迫使中俄加強合作。

普亭外交事務顧問烏沙科夫(Yuri Ushakov)直言，在大多數國際問題上，莫斯科和北京的立場接近或相同。他特別強調，在目前烏克蘭問題上，中國支持俄羅斯，同時支持俄羅斯對安全保障的要求，一個國家的安全不能通過破壞他國的安全來確保。

莫斯科高等經濟學院的中國問題專家卡申(Vasily Kashin)指出，中國過去一直避免表達支持俄羅斯的東歐政策，但現在已可看到轉變；他說，儘管俄中不大可能建立正式的防務聯盟，但軍事合作會穩步加強。

儘管莫斯科和北京過去拒絕建立軍事聯盟的可能性，但普亭早前表示不能排除這種可能性，更指出俄羅斯一直在與中國分享高度敏感的軍事技術，有助增強防禦能力。

一些觀察家表示，北京正在密切關注美國及其盟國在烏克蘭問題上如何行動，以作為對台灣戰略的借鏡，若華盛頓表現出優柔寡斷，可能會壯大北京的膽量。

除了軍事合作，雙方在其他方面也會加強，烏沙科夫說，莫斯科和北京正在認真努力建立聯合金融基礎設施，保護俄羅斯與中國的合作免受第三國制裁，這亦是俄羅斯在烏克蘭問題上，不再懼怕西方金融制裁的底氣所在。