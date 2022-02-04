我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

北京冬奧開幕 習普會先登場 中俄聯手抗美意味濃

編譯盧炯燊／綜合3日電
俄羅斯總統普亭（左）4日抵達北京，在冬奧開幕式前與中國國家主席習近平（右）會晤。（路透）
俄羅斯總統普亭（左）4日抵達北京，在冬奧開幕式前與中國國家主席習近平（右）會晤。（路透）

北京冬季奧運會4日開幕，美、英、加、日等西方國家以中國侵犯人權為由而實行外交抵制， 但俄羅斯總統普亭除親自出席開幕式之外，還與中國國家主席習近平舉行新冠疫情爆發以來，第一次面對面會談；在俄羅斯與北約就烏克蘭問題劍拔弩張張的背景下，中俄領袖的會面格外受到西方關注。

普亭在出席北京冬奧開幕式之前，4日先與習近平會談及共進午餐，兩人出席最少15項協議的簽署儀式，主要涉及天然氣交易；在面對西方國家的壓力下，「習普會」肯定將協調兩國政策應對。

在出訪北京前，普亭指出，莫斯科與北京在全球事務中發揮重要穩定作用，有助國際事務更加公平和包容；他又批評西方國家將體育政治化，即所謂「外交扺制」。

俄羅斯總統普亭（左）4日抵達北京，在冬奧開幕式前與中國國家主席習近平（右）會晤。...
俄羅斯總統普亭（左）4日抵達北京，在冬奧開幕式前與中國國家主席習近平（右）會晤。（路透）

對於「習普會」並一起出席冬奧開幕式，上海政法學院歐亞研究所所長李新指出，這標誌中俄關係的進一步發展，在美國無視中俄的領土和安全關切下，兩國愈來愈找到共同點，西方的極端施壓只會迫使中俄加強合作。

普亭外交事務顧問烏沙科夫(Yuri Ushakov)直言，在大多數國際問題上，莫斯科和北京的立場接近或相同。他特別強調，在目前烏克蘭問題上，中國支持俄羅斯，同時支持俄羅斯對安全保障的要求，一個國家的安全不能通過破壞他國的安全來確保。

莫斯科高等經濟學院的中國問題專家卡申(Vasily Kashin)指出，中國過去一直避免表達支持俄羅斯的東歐政策，但現在已可看到轉變；他說，儘管俄中不大可能建立正式的防務聯盟，但軍事合作會穩步加強。

儘管莫斯科和北京過去拒絕建立軍事聯盟的可能性，但普亭早前表示不能排除這種可能性，更指出俄羅斯一直在與中國分享高度敏感的軍事技術，有助增強防禦能力。

一些觀察家表示，北京正在密切關注美國及其盟國在烏克蘭問題上如何行動，以作為對台灣戰略的借鏡，若華盛頓表現出優柔寡斷，可能會壯大北京的膽量。

除了軍事合作，雙方在其他方面也會加強，烏沙科夫說，莫斯科和北京正在認真努力建立聯合金融基礎設施，保護俄羅斯與中國的合作免受第三國制裁，這亦是俄羅斯在烏克蘭問題上，不再懼怕西方金融制裁的底氣所在。

北京冬奧 俄羅斯 普亭

上一則

狙殺IS首腦 拜登、賀錦麗全程觀看 氣氛緊繃如當年突擊賓拉丹

下一則

臉書股價暴跌26%蒸發2320億 道瓊史上最慘

延伸閱讀

北京冬奧開幕 習普會登場 中俄聯手抗美意味濃

北京冬奧開幕 習普會登場 中俄聯手抗美意味濃
普亭冬奧會習近平 美重申歐洲不穩將影響中利益

普亭冬奧會習近平 美重申歐洲不穩將影響中利益
土耳其總統：準備好主辦烏克蘭—俄羅斯危機高峰會

土耳其總統：準備好主辦烏克蘭—俄羅斯危機高峰會
冬奧4日晚登場 僅20餘領袖出席

冬奧4日晚登場 僅20餘領袖出席

熱門新聞

2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
美國特種部隊3日在敘利亞西北部發動空降突襲，造成至少13人喪命。美聯社

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

2022-02-03 11:47
N95口罩，到底可以戴多久？(美聯社)

快看世界／N95口罩可以重複用幾次？專家支招

2022-01-28 15:49

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村