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北京「水立方」變「冰立方」冬奧冰壺選手喊酷

記者胡玉立／綜合報導
2008年北京夏季奧運的游泳館，此次冬奧變身冰壼賽場，「水立方」變成「冰立方」。圖為冬奧開幕前禮儀人員在冰立方最後演練。（中新社）
2008年北京夏季奧運的游泳館，此次冬奧變身冰壼賽場，「水立方」變成「冰立方」。圖為冬奧開幕前禮儀人員在冰立方最後演練。（中新社）

2022北京冬奧的冰壺(curling)比賽場地「未演先轟動」，許多冰壺選手一到賽場就大聲喊「酷」；因為擁有四條標準冰道的賽場，其實是將2008年北京夏季奧運國家游泳中心「水立方」巧妙轉換成「冰立方」。選手們想到能在美國傳奇泳將「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)當年破紀錄勇奪八面金牌的泳池比賽冰壺，興奮不已。

2008年北京奧運結束後，「水立方」改建為水上樂園，但主水池和訓練池仍留在原位，奧運跳水平台也仍然存在。北京取得冬奧主辦權後，開始規畫在不移動泳池的情況下，利用可轉換的支撐結構和可移動的製冰系統，將「水立方」改為冰壺比賽場地。

「水立方」其實非常適合比賽冰壺，因為冰壺賽道比全長164呎的奧運泳池短，而且可在約20天內轉換回泳池。北京將泳池的水放乾之後，用2500多根鋼樑和1500多塊輕質預製水泥板，組裝成支撐冰壺賽場的結構。

加拿大選手、2010年冬奧男子冰壺金牌和2018年冬奧混合雙人冰壺金牌得主莫里斯(John Morris)說，他「直到進入賽場，看到跳水板上的北京2008年標誌時，才明白『冰立方』原來就是『水立方』。我當時想，『哇，好酷。我在電視上看過』」。

2008年北京夏季奧運的游泳館，此次冬奧變身冰壼賽場，「水立方」變成「冰立方」。...
2008年北京夏季奧運的游泳館，此次冬奧變身冰壼賽場，「水立方」變成「冰立方」。圖為冬奧開幕前禮儀人員在冰立方最後演練。（新華社）

「飛魚」菲爾普斯就在同個場館奪8金

莫里斯表示，中國重複利用場地、鋪設一流冰道的努力，讓他深刻印象，「如果只是凍結池水，就夠好了，而且也合用，但『冰立方』投入更多心力；我知道中國務求盡善盡美，想為冰壺選手和觀眾提供最好體驗。他們能做到這一點，很酷」。

莫里斯還認為，冬奧以後就該用這種方式辦比賽，「在以前舉辦過的城市舉行，更永續；而不是花大錢蓋好，比賽後又拆掉」。

美國混雙冰壺選手普利斯(Chris Plys)和佩辛格(Vicky Persinger)說，他們第一次走進『冰立方』時，曾大吃一驚。兩度獲得奧運冠軍的普利斯提到，他家書桌有一張菲爾普斯親筆簽名照，「他一直是我最喜歡的奧運選手，能和他在同一個比賽場地上比賽，真的是我能想到最酷的事」。

「這是我這輩子比賽過最酷的一個場地。」奧運新秀佩辛格則說：「對很多人來說，參加奧運可能是一輩子難得一次的機會；能在這種場地比賽更絕對是一生一次，因為它是締造美國奧運歷史的特別場地之一。」

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